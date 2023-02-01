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Англия
01 февраля 2023, 21:51 | Обновлено 01 февраля 2023, 22:17
314
0

ЗАБАРНЫЙ: «Украина в эти трудные времена всегда остается в моих мыслях»

Украинский защитник прокомментировал свой переход в «Борнмут»

01 февраля 2023, 21:51 | Обновлено 01 февраля 2023, 22:17
314
0
ЗАБАРНЫЙ: «Украина в эти трудные времена всегда остается в моих мыслях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центральный защитник Илья Забарный опубликовал в своем Instagram несколько постов, в которых прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в английский «Борнмут»:

«С тяжелым сердцем я покидаю свой клуб и свою страну, это самое тяжелое решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. Украина в эти трудные времена всегда остается в моих мыслях и сердце. Пусть быстрее воцарится мир. Для меня игра в Премьер-лиге – это огромный шаг в моей жизни, отличная возможность, ведь я носил футболку «Динамо» во время своей юношества до первой команды.

Нашим болельщикам, моим товарищам по команде, моей семье и друзьям, моему президенту Игорю Суркису и его брату Григорию – спасибо за вашу любовь и большую поддержку, мы разделили столько особых моментов и празднований. Я очень рад присоединиться к «Борнмуту» и попробовать себя в АПЛ. Это момент гордости для меня и моей семьи, и я хотел бы поблагодарить всех за поддержку.

Я не могу дождаться, чтобы приступить к работе, и я с нетерпением жду скорой встречи с вами».

Забарный перешел в «Борнмут» в последний день трансферного окна. Контракт с английской командой рассчитан до лета 2028 года.

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Илья Забарный Борнмут Динамо Киев Григорий Суркис трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Игорь Суркис
Источник Instagram
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