Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный дал первое интервью после перехода из «Динамо» в английский клуб:

«Я очень рад быть здесь. Для меня последние часы были напряженными. Было тяжело, потому что еще недавно я играл за «Динамо». Мы тренировались и проводили товарищеские матчи на сборе в Турции перед возобновлением УПЛ. А теперь я здесь, в «Борнмуте». Я рад познакомиться с командой и партнерами. Для меня это очень важно.

Я уже видел город. Борнмут – очень красивый город. Для меня это тяжело, потому что я играл только в Украине. Это моя первая зарубежная команда. Но я хочу играть в АПЛ. Конечно, АПЛ – это тяжелый труд, высокий уровень. Для меня это лучшая из лучших лиг.

В АПЛ играют мои друзья. С Виталием Миколенко мы вместе играли в «Динамо». У нас прекрасные отношения, он рад видеть меня. Как охарактеризовать свою игру? Мне нужно быть умным игроком. Мне всего 20 лет, я должен сдерживать свои эмоции. Я хочу помочь команде.

В Украине сейчас война. Это очень тяжело для всего украинского народа, для футболистов. Я украинец, теперь играю в Англии. Глядя на меня, люди должны помнить об украинцах, о войне в Украине. Это очень тяжело. Я живу в Киеве. Возможно, этот город немного безопаснее других. А вот Харьков, Херсон и другие города атакуют каждый день. Они (враги) убивают людей, детей и женщин. Это очень плохо. Необходимо, чтобы весь мир знал об этом.

Тяжело переезжать, но это было необходимо. Я хотел, чтобы еще больше людей услышали об украинцах. Я счастлив находиться здесь. Но мне было очень тяжело уходить из «Динамо», потому что это команда, в которую я пришел очень молодым. Мы вместе шли вперед шаг за шагом. Это моя семья. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Очень рад быть частью этой семьи.

«Борнмут», я здесь! Я готов, я хочу играть. Это очень хороший клуб и команда. Для меня это шаг вперед. Увидимся, ребята».

ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте