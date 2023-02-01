Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 17:05 | Обновлено 01 февраля 2023, 17:26
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Ворскла сыграла вничью с Вележем в спарринге
Контрольный матч полтавчан завершился без забитых мячей
01 февраля 2023, 17:05 | Обновлено 01 февраля 2023, 17:26
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Полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Украинский клуб сыграл вничью с «Вележем» из Боснии и Герцеговины со счетом 0:0.
Контрольный матч
«Ворскла» – «Вележ» – 0:0
Напомним, накануне «Ворскла» подписала опытного бразильского форварда.
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