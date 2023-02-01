Ворскла сыграла вничью с Вележем в спарринге

Полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Украинский клуб сыграл вничью с «Вележем» из Боснии и Герцеговины со счетом 0:0.

Контрольный матч

«Ворскла» – «Вележ» – 0:0

Напомним, накануне «Ворскла» подписала опытного бразильского форварда.