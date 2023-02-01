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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 17:05 | Обновлено 01 февраля 2023, 17:26
117
0

Ворскла сыграла вничью с Вележем в спарринге

Контрольный матч полтавчан завершился без забитых мячей

01 февраля 2023, 17:05 | Обновлено 01 февраля 2023, 17:26
117
0
Ворскла сыграла вничью с Вележем в спарринге
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Украинский клуб сыграл вничью с «Вележем» из Боснии и Герцеговины со счетом 0:0.

Контрольный матч

«Ворскла» – «Вележ» – 0:0

Напомним, накануне «Ворскла» подписала опытного бразильского форварда.

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Ворскла Полтава Вележ Мостар контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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