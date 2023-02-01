Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 15:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 15:06
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Ворскла – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
01 февраля 2023, 15:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 15:06
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Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является «Вележ» Мостар (Босния и Герцеговина). Начало матча – 1 февраля в 14:00 по Киеву.
Ворскла – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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