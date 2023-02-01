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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 15:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 15:06
348
0

Ворскла – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

01 февраля 2023, 15:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 15:06
348
0
Ворскла – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является «Вележ» Мостар (Босния и Герцеговина). Начало матча – 1 февраля в 14:00 по Киеву.

Ворскла – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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