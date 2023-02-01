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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 16:16 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:34
1995
0

Успех или провал? Как сложились карьеры самых дорогостоящих продаж Шахтера

Рекордный трансфер Михаила Мудрика заставляет оценить успехи его звездных предшественников

01 февраля 2023, 16:16 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:34
1995
0
Успех или провал? Как сложились карьеры самых дорогостоящих продаж Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

15 января донецкий Шахтер обновил трансферную летопись. В этот день клуб официально сообщил о продаже в Челси левого вингера Михаила Мудрика. Сделка обошлась лондонцам в 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов «горняки» могут получить в ближайшие годы в виде бонусов, если будут выполнены оговоренные в соглашении условия.

Трансфер Михаила Мудрика стал рекордной продажей в истории Шахтера. Но и до него «оранжево-черные» отличались выгодными сделками на европейском и мировом трансферном рынке. И если об успешности карьеры Мудрика после отъезда из Шахтера говорить пока еще слишком рано, то вот о достижениях большинства его предшественников, которые входят наряду с Михаилом в топ-10 самых дорогих продаж Горняков, выводы можно и стоит делать, чем мы и займемся прямо сейчас…

Додо

Сумма трансфера: 14,5 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Фиорентина

Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Бразилец Додо перебрался в Шахтер в январе 2018 года за 2 миллиона евро из Коритибы. На тот момент он являлся футболистом юношеской сборной Бразилии, однако в целом не имел существенной известности за пределами родной страны. Адаптация в Украине выдалась для Додо непростой, ему даже пришлось пройти через годичную аренду в португальской Витории Гимарайнш, после возвращения из которой скоростной легионер, собственно, и пробился в основу оранжево-черных.

Всего на контракте в Шахтере Додо провел четыре с половиной года. На его счету 97 матчей, 5 голов и 17 ассистов за «горняков», а также победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Вероятно, Додо продолжал бы выступления за Шахтер и дальше, если бы не начало полномасштабной фазы российско-украинской войны. Последняя побудила легионеров покинуть Украину, и Додо летом минувшего года за 14,5 миллионов евро перебрался в Фиорентину. В итальянской команде бразилец получает регулярную игровую практику, но пока не демонстрирует того качества футбола, которым ему удавалось выделяться в футболке Шахтера в Лиге чемпионов.

Успех или провал? Рано оценивать, но ближе к провалу.

Давид Нерес

Сумма трансфера: 15,3 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Бенфика

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Пребывание Давида Нереса в Шахтере выдалось чрезвычайно скоротечным. Этого талантливого бразильца «горняки» подписали в январе 2022 года из Аякса за 12 миллионов евро, после чего Нерес успел провести с командой тренировочные сборы в Турции, но сыграть хотя бы один официальный матч за дончан ему так и не удалось. По причине все той же полномасштабной фазы российско-украинской войны…

До лета минувшего года Нерес предпочел взять небольшую паузу в карьере, поддерживая форму на родине. Однако после этого Давид перебрался в Бенфику, которая заплатила за него 15,3 миллиона евро. Формально Шахтер даже остался в плюсе от шестимесячного сотрудничества с бразильцем, но реальных денег за него так и не получил, потому что переезд Нереса в Португалию стал элементом окончательного закрытия долга «горняков» перед Бенфикой за ранний трансфер Педриньо. В игровом плане Давид мог дать украинской команде очень многое, а потому здесь подсчитать убытки оранжево-черных даже не представляется возможным. В Бенфике Нерес является важным игроком основного состава, отличился уже 16 результативными действиями в 26 поединках, и кажется, что уход из Аякса положительно повлиял на его карьеру, но все-таки времени для серьезных оценок прошло еще слишком мало.

Успех или провал? Рано оценивать, но ближе к успеху.

Дмитрий Чигринский

Сумма трансфера: 25 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Барселона


Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

К началу сезона-2009/10 Дмитрий Чигринский подошел в статусе безоговорочного лидера обороны Шахтера, обратив на себя внимание многих топовых европейских клубов. В итоге на подписании украинца особенно настоял тогдашний коуч Барселоны Хосеп Гвардиола, который воочию наблюдал за Чигринским в матчах Лиги чемпионов, и сделка обошлась испанскому клубу в 25 миллионов евро.

В Испании Чигринский провел всего-навсего один сезон, сыграв за Барселону 14 поединков. Он нередко допускал серьезные ошибки на поле, за что получал критику от журналистов и болельщиков, а также так и не сумел быстро адаптироваться к жизни в чужой стране. Летом 2010 года Барселона с облегчением восприняла предложение Шахтера вернуть Чигринского в обмен на 15 миллионов евро. Впоследствии Дмитрию никогда больше так и не удалось выбраться на такой уровень выступлений. Ныне 36-летний ветеран продолжает играть – в Греции за весьма скромный Ионикос.

Успех или провал? Провал.

Генрих Мхитарян

Сумма трансфера: 27,5 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Боруссия Дортмунд


ФК Боруссия Д. Генрих Мхитарян

Армянский легионер Генрих Мхитарян перешел в Шахтер летом 2010 года из донецкого Металлурга. Достаточно быстро ему удалось выстроить фантастическую карьеру в стане «горняков», венцом которой стал феерический сезон-2012/13, когда Мхитарян установил новый рекорд результативности чемпионата Украины, забив 25 мячей в 29 поединках. Вскоре после этого Генрих проявил амбиции двигаться дальше, тем более что предложений из заграницы у него хватало.

Летом 2013 года о трансфере Мхитаряна с Шахтером смогла договориться дортмундская Боруссия, которой пришлось заплатить 27,5 миллионов евро. Спустя три года немцы выгодно перепродали армянина в Манчестер Юнайтед за 42 миллиона евро, а затем, по прошествии еще полутора лет, Генрих перешел в Арсенал в обмен на 34 миллиона. И пускай в Англии карьера у Мхитаряна не сложилась так, как он рассчитывал, впоследствии хавбек переехал в Италию, где в стане Ромы снова заявил о себе исключительно с положительной стороны. Ныне 34-летний Генрих продолжает выступать в Серии А, но уже за Интер, где пока не блещет – по крайней мере, не показывает той результативности и яркости игры, как делал это в Шахтере, Боруссии или Роме. Впрочем, стоит делать поправку и на возраст…

Успех или провал? Успех.

Дуглас Коста

Сумма трансфера: 30 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Бавария


Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

В Баварию Дугласа Косту позвал перебравшийся туда из Барселоны Хосеп Гвардиола, который присмотрел быстрого и невероятно техничного бразильца в матчах Лиги чемпионов за Шахтер. К тому моменту вингер уже пять с половиной лет провел в Украине, где выиграл абсолютно все на внутренней арене, и нуждался в мотивации двигаться дальше по карьерной лестнице. Предложение Баварии на 30 миллионов евро пришлось как нельзя кстати, и «горняки» летом 2015 года согласились отпустить одного из лидеров команды в Германию.

После ухода из Шахтера карьера Дугласа Косты оказалась крайне неоднозначной. В Баварии при Гвардиоле он выделялся, стал чемпионом и обладателем Кубка Германии, но затем в его карьере наступил спад, вызванный, в том числе и приходом в мюнхенский клуб Карло Анчелотти, который оценивал возможности бразильца более скептично. Летом 2017 года немецкий гранд продал Косту за 40 миллионов евро в Ювентус, где тот трижды становился чемпионом Италии, а впоследствии был арендован… той таки Баварией! С лета минувшего года Дуглас, которому уже 32 года, выступает в МЛС за Лос-Анджелес Гэлакси, куда перешел на правах свободного агента. Оценивать его карьеру после Шахтера не так и просто, ведь в ней были разные моменты, но факт остается фактом – после УПЛ бразилец оказался востребован в Бундеслиге и Серии А, становился чемпионом этих турниров, а похвастаться подобным может далеко не всякий.

Успех или провал? Скорее, успех.

Виллиан

Сумма трансфера: 35 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Анжи


Instagram. Виллиан

Бразилец Виллиан является, пожалуй, одним из наиболее ярких и талантливых представителей этой страны в истории Шахтера. На его подписание из Коринтианса летом 2007 года Горнякам пришлось потратить 14 миллионов евро – невероятные деньги по тем временам для украинского рынка. Но Виллиан всецело и полностью их отработал, проведя 221 матч за оранжево-черных, в которых забил 37 мячей и отдал 63 результативные передачи. В футболке Шахтера вингер выигрывал Кубок УЕФА, а также 5 раз брал золото чемпионата Украины.

В январе 2013 года Виллиан проявил настойчивое желание сменить клуб, но никто из европейских топов так и не пошел на условия Шахтера. В итоге буквально в последний момент на горизонте возник напичканный путинскими деньгами Анжи, который активировал клаусулу футболиста в 35 миллионов евро, и тот неожиданно согласился перебраться в Махачкалу (хотя, де-факто – в Москву, где тогда размещалась команда). Что правда, уже через полгода за 35,5 миллионов евро Виллиан переехал в Челси, где провел впечатляющие семь лет карьеры, дважды выиграв английскую Премьер-лигу и один раз подняв над головой трофей Лиги Европы. Затем стареющий бразилец перешел в Арсенал, где не впечатлил, потом вернулся в Коринтианс, а 1 сентября минувшего года на правах свободного агента заключил годичный контракт с Фулхэмом, где даже в свои 34 года смотрится весьма неплохо, как и вся команда дачников.

Успех или провал? Успех.

Фернандиньо

Сумма трансфера: 40 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо и Хосеп Гвардиола

Фернандиньо – истинный гений рекрутинга Шахтера. На его подписание в 2005 году у Атлетико Паранаэнсе ушло почти 8 миллионов евро, зато продан был хавбек в пять раз дороже, успев за восемь лет выиграть множество трофеев с«горняками», и сыграть за клуб 284 матча, в которых забил 53 мяча и отдал 50 результативных передач. В карьере этого опорного полузащитника особо выделяется момент с полученной травмой осенью 2010 года, когда у Фернандиньо случился перелом ноги, и большинство врачей сходились во мнении, что если хавбек и вернется в профессиональный футбол, то про топ-уровень ему точно придется забыть раз и навсегда. Фернандиньо посрамил скептиков, и не только вернулся на поле, но и вскоре перешел в Манчестер Сити, стал одним из лидеров этой команды, а также регулярно вызывался в сборную Бразилии.

В Манчестер Сити Фернандиньо отыграл еще дольше, чем в Украине – 9 лет. Мог бы задержаться и дольше, так как Хосеп Гвардиола очень хотел видеть бразильца или среди подопечных, или даже в когорте ассистентов, но опорник решил вернуться на родину. Летом 2022 года Фернандиньо подписал контракт с родным для него Атлетико Паранаэнсе, с которым добрался до финала Кубка Либертадорес, но ушел вместе с партнерами с поля побежденным – 0:1 от Фламенго. Впрочем, в стане красно-черных верят в своего звездного воспитанника, и контракт до конца 2024 года, который есть у 34-летнего Фернандиньо на руках прямо сейчас – лучшее тому подтверждение.

Успех или провал? Успех.

Алекс Тейшейра

Сумма трансфера: 50 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Цзянсу Сунин


ФК Цзянсу Сунин. Алекс Тейшейра

Карьера Алекса Тейшейры в Шахтере складывалась поначалу весьма непросто. Бразильцу, в отличие от его соотечественника Дугласа Косты, потребовалось значительно больше времени на адаптацию, зато после этого Тейшейра начал блистать, абсолютно без проблем заменив покинувшего команду Генриха Мхитаряна. Пик пришелся на сезон-2015/16, по итогам первой части которого Алекс наколотил 22 мяча в 15 матчах украинской Премьер-лиги, и вплотную приблизился к тому, чтобы побить уже упоминавшийся рекорд Мхитаряна, но…

В начале 2016 года по поводу Тейшейры Шахтеру начали поступать конкретные трансферные предложения. Виды на бразильца имел Ливерпуль, но англичане в итоге отказались продолжать дискуссии с «горняками», посчитав сумму отступных, которую запрашивала украинская сторона, чрезмерно высокой. Когда в Европе закрылось январское трансферное окно, казалось, что Тейшейра останется доигрывать сезон в Украине, но Шахтеру поступило предложение из Китая на 50 миллионов евро, и Алекс решил податься в Цзянсу Сунин за длинным юанем. В Поднебесной бразилец полностью отработал 5-летний контракт. Тамошняя пресса писала, что Тейшейра получил совершенно шикарные бытовые условия, а также буквально купался в деньгах. Но единственным спортивным успехом для Алекса стала победа в китайской Суперлиге-2020, после чего у Цзянсу Сунин начались серьезные проблемы со спонсором, которые спустя несколько месяцев привели к расформированию клуба. Тейшейра полгода провел в статусе свободного агента, затем подался в турецкий Бешикташ, а с лета минувшего года выступает за родной для него Васко да Гама.

Успех или провал? Провал.

Фред

Сумма трансфера: 59 млн евро
Маршрут трансфера: Шахтер → Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Миниатюрного Фреда многие называли преемником Фернандиньо в Шахтере, и в целом бразильцу удалось качественно заменить своего соотечественника. Безусловно, игровой функционал у обоих исполнителей разнился, но за пять лет в стане «горняков» Фред существенно повысил свой уровень и статус, что и помогло ему получить выгодное предложение из английской Премьер-лиги. Поговаривали, что видеть хавбека среди подопечных очень хотел коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, но в клубе посчитали, что Шахтер требует за Фреда слишком много, чем и воспользовались боссы Манчестер Юнайтед. Удовлетворив финансовые аппетиты «горняков» 59 миллионами евро, Красные дьяволы подписали с бразильцем полноценный контракт.

С тех пор Фред провел в Манчестер Юнайтед уже четыре с половиной сезона, и остается игроком этой команды по сей день. Он выступал за манкунианцев при Жозе Моуриньо, Уле-Гуннаре Сульшере, Ральфе Рангнике, а теперь пользуется доверием у Эрика тен Хага. Периодически различные эксперты, особенно из числа экс-футболистов МЮ, выплескивают в СМИ массу критики на Фреда, но тому удается держаться в струе, и оставаться востребованным. Несмотря на то, что после отъезда из Украины хавбек не выиграл ни одного трофея, его карьеру после Шахтера можно называть успешной, так как он регулярно играет за топ-клуб АПЛ, а еще получает вызовы в национальную сборную Бразилии, в рядах которой сыграл три матча в финальной части ЧМ-2022 в Катаре.

Успех или провал? Скорее, успех.

Текст: meta.ua/sport

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выбор редакции Шахтер Донецк Фред Алекс Тейшейра Фернандиньо Виллиан Дуглас Коста Генрих Мхитарян Дмитрий Чигринский Давид Нерес Додо
Источник Sport.ua
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