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  4. Надежда Киченок пробилась в парный четвертьфинал турнира во Франции
WTA
01 февраля 2023, 10:14 |
120
0

Надежда Киченок пробилась в парный четвертьфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка преодолела первый круг

01 февраля 2023, 10:14 |
120
0
Надежда Киченок пробилась в парный четвертьфинал турнира во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде турнира WTA 250 во Франции.

В первом раунде украинка в дуэте с Макото Ниномией из Японии переиграла тендем Алена Фомина-Клоц / Эльза Жакемо (-/Франция), который получил уайлд-кард от организаторов.

Лион. Первый круг
Надежда Киченок / Макото Ниномия – Алена Фомина-Клоц / Эльза Жакемо – 6:4, 3:6, 10-4

Отметим, что Фомина-Клоц родилась в Севастополе и до 2017 представляла Украину.

В четвертьфинале Надежда и Макото встретятся с дуэтом Ана Богдан / Данка Ковинич (Румыния / Черногория).

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Надежда Киченок Макото Ниномия Эльза Жакемо Алена Фомина-Клоц
Источник Sport.ua
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