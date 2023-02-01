Надежда Киченок пробилась в парный четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка преодолела первый круг
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде турнира WTA 250 во Франции.
В первом раунде украинка в дуэте с Макото Ниномией из Японии переиграла тендем Алена Фомина-Клоц / Эльза Жакемо (-/Франция), который получил уайлд-кард от организаторов.
Лион. Первый круг
Надежда Киченок / Макото Ниномия – Алена Фомина-Клоц / Эльза Жакемо – 6:4, 3:6, 10-4
Отметим, что Фомина-Клоц родилась в Севастополе и до 2017 представляла Украину.
В четвертьфинале Надежда и Макото встретятся с дуэтом Ана Богдан / Данка Ковинич (Румыния / Черногория).
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