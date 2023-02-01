Надежда Киченок пробилась в парный четвертьфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде турнира WTA 250 во Франции.

В первом раунде украинка в дуэте с Макото Ниномией из Японии переиграла тендем Алена Фомина-Клоц / Эльза Жакемо (-/Франция), который получил уайлд-кард от организаторов.

Лион. Первый круг

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Алена Фомина-Клоц / Эльза Жакемо – 6:4, 3:6, 10-4

Отметим, что Фомина-Клоц родилась в Севастополе и до 2017 представляла Украину.

В четвертьфинале Надежда и Макото встретятся с дуэтом Ана Богдан / Данка Ковинич (Румыния / Черногория).