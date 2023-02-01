Два камбэка. Штутгарт и Унион Берлин вышли в четвертьфинал Кубка Германии
31 января состоялись два матча 1/8 финала турнира
31 января состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии.
«Штутгарт» совершил камбэк и победил «Падерборн» со счетом 2:1.
Хозяева поля вели после быстрого гола, когда в свои ворота забил Константинос Мавропанос. Швабы перевернули игру в самом конце, забив два мяча
«Унион Берлин» выиграл у «Вольфсбурга» 2:1 с тем же развитием событий. Хозяева уступали по ходу матча и одержали волевую победу.
Соперники клубов «Штутгарт» и «Унион Берлин» по четвертьфиналу определятся после жеребьевки.
Кубок Германии. 1/8 финала, 31 января
Падерборн – Штутгарт – 1:2
Голы: Мавропанос, 3 (автогол) – Жил Диаш, 86, Гирасси, 90+5
Унион Берлин – Вольфсбург – 2:1
Голы: Кнох, 12, Беренс, 79 – Вальдшмидт, 5
События матча
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