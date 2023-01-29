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Кубок Германии
Унион Берлин
31.01.2023 21:45 - : -
Вольфсбург
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Германия
29 января 2023, 12:20 | Обновлено 29 января 2023, 13:10
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Унион Берлин – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

Поединок состоится 31 января в 21:45 по Киеву

29 января 2023, 12:20 | Обновлено 29 января 2023, 13:10
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Унион Берлин – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января на «Ан дер Альтен Фьорстерай» пройдет матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором «Унион» (Берлин) встретится с «Вольфсбургом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Унион Берлин

Клуб продолжает свой прогресс. Уже на 2-й год после недавнего дебюта столичный проект смог забраться в еврокубки. А в прошлом чемпионате завоевал 5-е место - точнее, уступил 4-е более опытному «РБ Лейпциг». Даже после этого получилось прибавить, и немалую часть осени подопечные Урса Фишера и вовсе лидировали в турнирной таблице Бундеслиги. Да, они явно подустали от борьбы на 2 фронта (немцы параллельно выступали в Лиге Европы), что вылилось в ряд неудач перед зимней паузой. Но в столице надеются, что пауза позволила «перезарядить батарейки». Для начала, «железный союз» дожал дома «Хоффенхайм» 3:1. Потом продолжил побеждать, с «Вердером» и «Гертой», вернувшись на 2-е место.

Вольфсбург

Команда в прошлом сезоне рухнул с 4-го места на 12-е. Безусловно, причина в том, что в 2021-м году, в межсезонье, отпустили успешного тренера, Гласнера. Есть надежда, что хотя бы сейчас нашли достойного преемника для Оливера в лице Нико Ковача. Хорват, правда, побуксовал в первых поединках на новом месте - после 5 туров было только 2 очка. Но постепенно «волки» смогли разогнаться, и закончили осенний отрезок 4-мя победами кряду. Серию получилось продлить и после возобновления розыгрыша, разгромными 6:0 дома с крепким «Фрайбургом» и 5:0 на поле «Герты». Этим получилось приблизиться к группе лидеров, но, безусловно, борьба еще впереди. Тем более что «Вердеру» ухитрились проиграть 1:2.

Статистика личных встреч

Четырежды кряду команды строго обмениваются домашними победами, в том числе и 2:0 в сентябре в Берлине. Более того, ни разу за 7 официальных матчей хозяева арены не проигрывали.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом «Унион», но он может больше думать сейчас о Бундеслиге, не тратя силы на кубок. Так что остановимся на нейтральном варианте «обе команды забьют» с коэффициентом - 1,87 по Parimatch.

Parimatch
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Унион Берлин Вольфсбург прогнозы Кубок Германии по футболу прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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