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Кубок английской лиги
Ньюкасл
31.01.2023, FT 2 : 1
Саутгемптон
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Англия
01 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 00:56
149
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Ньюкасл во второй раз переиграл Саутгемптон и вышел в финал Кубка лиги

В решающем матче «Сороки» сыграют, скорее всего, против «Ман Юнайтед»

01 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 00:56
149
0
Ньюкасл во второй раз переиграл Саутгемптон и вышел в финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января «Ньюкасл» во второй раз переиграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка английской лиги.

Во втором матче «Сороки» взяли верх над «Святыми» со счетом 2:1, уже имея минимальную фору по итогам первого матча (1:0).

Второй финалист определится 1 февраля в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». «МЮ» имеет комфортный перевес после первого матча, выигранного со счетом 3:0.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Второй матч

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Лонгстафф, 5, 21 – Че Адамс, 29

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Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл Саутгемптон Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Шон Лонгстафф Че Адамс
Источник Sport.ua
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