Ньюкасл во второй раз переиграл Саутгемптон и вышел в финал Кубка лиги

31 января «Ньюкасл» во второй раз переиграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка английской лиги.

Во втором матче «Сороки» взяли верх над «Святыми» со счетом 2:1, уже имея минимальную фору по итогам первого матча (1:0).

Второй финалист определится 1 февраля в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». «МЮ» имеет комфортный перевес после первого матча, выигранного со счетом 3:0.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Второй матч

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Лонгстафф, 5, 21 – Че Адамс, 29