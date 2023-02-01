Ньюкасл во второй раз переиграл Саутгемптон и вышел в финал Кубка лиги
В решающем матче «Сороки» сыграют, скорее всего, против «Ман Юнайтед»
31 января «Ньюкасл» во второй раз переиграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка английской лиги.
Во втором матче «Сороки» взяли верх над «Святыми» со счетом 2:1, уже имея минимальную фору по итогам первого матча (1:0).
Второй финалист определится 1 февраля в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». «МЮ» имеет комфортный перевес после первого матча, выигранного со счетом 3:0.
Кубок английской лиги
1/2 финала. Второй матч
Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Лонгстафф, 5, 21 – Че Адамс, 29
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