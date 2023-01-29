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Кубок английской лиги
Ньюкасл
31.01.2023 22:00 - : -
Саутгемптон
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Англия
29 января 2023, 12:11 | Обновлено 29 января 2023, 13:12
48
0

Ньюкасл – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Поединок состоится 31 января в 22:00 по Киеву

29 января 2023, 12:11 | Обновлено 29 января 2023, 13:12
48
0
Ньюкасл – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января на «Сент-Джеймс Парк» пройдет ответный матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Ньюкасл» встретится с «Саутгемптоном». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Команда, безусловно, в приоритете будет рассматривать Английскую Премьер-Лигу. Можно порадовать и своих новых владельцев из Саудовской Аравии, и верных болельщиков, наконец-то вернувшись в Лигу чемпионов. 1-й круг пройден прекрасно - «сороки» держатся на 3-м месте. Но все же зимой, при традиционно монолитной обороне, возникали претензии к показателям в атаке. Именно желанием сэкономить силы на АПЛ и можно объяснить кубковое поражение «Шеффилд Уэнсдей». Но при этом зимой отпустили нападающего, Вуда, который, впрочем, год на «Сент-Джеймс Парк» провалил. Но все же в нынешнем турнире финал и, значит, шанс взять за долгое время хотя бы какой-то трофей, очень уже близок. Отсюда и аккуратный, но положительный результат на прошлой неделе.

Саутгемптон

Клуб, конечно же, подтвердил сейчас свой «кубковый» характер. Он ведь и в другом аналогичном турнире показывал зубы. «Святые» выбили «Кристал Пэлас», а в субботу выдали 2:1 с «Блэкпулом», продолжив борьбу. В Кубке Лиги получилось выбить 4 матча, причем в четвертьфинала была откровенная сенсация, в виде 2:0 с «Манчестер Сити». Но 24-го января тут все стало на свои места: подопечные смотрелись относительно неплохо, но уступили из-за единственного гола Жоэлинтона на 73-й минуте. Вскоре Чалета-Цар еще и 2-ю «желтую» получил. Конечно, 0:1 не выглядит безнадежно. Но нужно ли тратить силы на попытки камбэка? В АПЛ ситуация откровенно аховая: даже с учетом долгожданной победы над «Эвертоном» «Сотон» идет на последней позиции, с 15-ю очками после 20 матчей. И там точно нужно прибавить, причем уже 4-го февраля, с «Брентфордом».

Статистика личных встреч

В первом полуфинале «Ньюкасл» выиграл 3-й раз кряду. Причем все успехи были гостевыми.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у «Ньюкасла» будут проблемы. Рекомендуем ставить на победу хозяев при форе «-1 гол» с коэффициентом - 1,76 по Parimatch.

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Источник Sport.ua
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