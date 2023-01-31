Англия31 января 2023, 23:20 |
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ФОТО. Стал известен игровой номер Забарного в Борнмуте
Украинский защитник сменил клуб
31 января 2023, 23:20 |
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Сегодня, 31 января украинский защитник Илья Забарный официально перешел из «Динамо» Киев в «Борнмут».
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Английский клуб сегодня презентовал 20-летнего игрока сборной Украины. Забарный будет выступать за свой новый клуб под 27-м номером. В «Динамо» Забарный носил на спине 25-й номер.
#️⃣2️⃣7️⃣ pic.twitter.com/jjJDab3xFp— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 31, 2023
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