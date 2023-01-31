ФОТО. Стал известен игровой номер Забарного в Борнмуте

Сегодня, 31 января украинский защитник Илья Забарный официально перешел из «Динамо» Киев в «Борнмут».

Английский клуб сегодня презентовал 20-летнего игрока сборной Украины. Забарный будет выступать за свой новый клуб под 27-м номером. В «Динамо» Забарный носил на спине 25-й номер.