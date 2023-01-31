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  4. ФОТО. Стал известен игровой номер Забарного в Борнмуте
Англия
31 января 2023, 23:20 |
462
0

ФОТО. Стал известен игровой номер Забарного в Борнмуте

Украинский защитник сменил клуб

31 января 2023, 23:20 |
462
0
ФОТО. Стал известен игровой номер Забарного в Борнмуте
ФК Борнмут. Илья Забарный

Сегодня, 31 января украинский защитник Илья Забарный официально перешел из «Динамо» Киев в «Борнмут».

Английский клуб сегодня презентовал 20-летнего игрока сборной Украины. Забарный будет выступать за свой новый клуб под 27-м номером. В «Динамо» Забарный носил на спине 25-й номер.

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ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
Илья Забарный Борнмут фото
Источник ФК Борнмут
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