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  4. Игорь СУРКИС: «Рад за Забарного, горжусь им»
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 23:14 |
616
0

Игорь СУРКИС: «Рад за Забарного, горжусь им»

Президент «Динамо» Киев – о переходе защитника в «Борнмут»

31 января 2023, 23:14 |
616
0
Игорь СУРКИС: «Рад за Забарного, горжусь им»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал продажу защитника Ильи Забарного в «Борнмут»:

«Этот трансфер еще раз подтверждает, что Украина богата футбольными талантами.

Илья – питомец футбольной Академии «Динамо», он много работал, хорошо показал себя в первой команде, стал игроком национальной сборной. Его талант развивается, сейчас мы предоставили ему возможность попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов – английской Премьер-лиге. Для Ильи это одновременно и возможность развития, и успех. Очень за него рад, горжусь своим футболистом.

Хочу поблагодарить Мирчу Луческу, всех тренеров клуба, наставников нашей Академии, которые причастны к воспитанию Ильи Забарного. Заявляю, что «Динамо» продолжит свой курс на развитие молодых украинцев. Эта стратегия – вклад в развитие украинского футбола, возможность регулярно предоставлять динамовцев для сборных разных возрастов.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наши Вооруженные силы, которые ежедневно совершают настоящие подвиги. Именно ВСУ разрешили нашей стране выстоять, а нашему футболу существовать и постепенно восстанавливаться. Мы в большом долге перед украинскими военными и, безусловно, часть средств, полученных «Динамо», будет направлена на поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, мы планируем проведение благотворительного матча с «Борнмутом», который позволит собрать дополнительные средства для гуманитарных инициатив клуба.

Слава Украине!».

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Игорь Суркис Динамо Киев Борнмут Илья Забарный
Источник ФК Динамо Киев
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