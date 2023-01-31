Игорь СУРКИС: «Рад за Забарного, горжусь им»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал продажу защитника Ильи Забарного в «Борнмут»:

«Этот трансфер еще раз подтверждает, что Украина богата футбольными талантами.

Илья – питомец футбольной Академии «Динамо», он много работал, хорошо показал себя в первой команде, стал игроком национальной сборной. Его талант развивается, сейчас мы предоставили ему возможность попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов – английской Премьер-лиге. Для Ильи это одновременно и возможность развития, и успех. Очень за него рад, горжусь своим футболистом.

Хочу поблагодарить Мирчу Луческу, всех тренеров клуба, наставников нашей Академии, которые причастны к воспитанию Ильи Забарного. Заявляю, что «Динамо» продолжит свой курс на развитие молодых украинцев. Эта стратегия – вклад в развитие украинского футбола, возможность регулярно предоставлять динамовцев для сборных разных возрастов.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наши Вооруженные силы, которые ежедневно совершают настоящие подвиги. Именно ВСУ разрешили нашей стране выстоять, а нашему футболу существовать и постепенно восстанавливаться. Мы в большом долге перед украинскими военными и, безусловно, часть средств, полученных «Динамо», будет направлена на поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, мы планируем проведение благотворительного матча с «Борнмутом», который позволит собрать дополнительные средства для гуманитарных инициатив клуба.

Слава Украине!».