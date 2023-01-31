ВИДЕО. Слезы Степаненко. Как Шахтер прощался с Кривцовым

Сегодня защитник «Шахтера» Сергей Кривцов перешел в клуб МЛС «Интер Майами». Донецкий клуб опубликовал видео прощания игроков «Шахтера» с защитником, который выступал за клуб с 2010 года.

Тарас Степаненко, который начинал карьеру вместе с Кривцовым еще в запорожском «Металлурге», не сдержал слез при прощании со своим другом: