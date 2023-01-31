Украина. Премьер лига31 января 2023, 22:07 |
2835
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ВИДЕО. Слезы Степаненко. Как Шахтер прощался с Кривцовым
Сергей Кривцов перешел в «Интер Майами»
31 января 2023, 22:07 |
2835
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Сегодня защитник «Шахтера» Сергей Кривцов перешел в клуб МЛС «Интер Майами». Донецкий клуб опубликовал видео прощания игроков «Шахтера» с защитником, который выступал за клуб с 2010 года.
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Тарас Степаненко, который начинал карьеру вместе с Кривцовым еще в запорожском «Металлурге», не сдержал слез при прощании со своим другом:
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Стьопа плаче, чого він, а не я
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