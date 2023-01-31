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  4. ВИДЕО. Слезы Степаненко. Как Шахтер прощался с Кривцовым
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 22:07 |
2835
3

ВИДЕО. Слезы Степаненко. Как Шахтер прощался с Кривцовым

Сергей Кривцов перешел в «Интер Майами»

31 января 2023, 22:07 |
2835
3
ВИДЕО. Слезы Степаненко. Как Шахтер прощался с Кривцовым
ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Сегодня защитник «Шахтера» Сергей Кривцов перешел в клуб МЛС «Интер Майами». Донецкий клуб опубликовал видео прощания игроков «Шахтера» с защитником, который выступал за клуб с 2010 года.

Тарас Степаненко, который начинал карьеру вместе с Кривцовым еще в запорожском «Металлурге», не сдержал слез при прощании со своим другом:

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Сергей Кривцов Шахтер Донецк видео Тарас Степаненко Интер Майами
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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AK.228
Дуууже душевно
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+1
Sandrik85
Стьопа плаче, чого він, а не я
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0
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