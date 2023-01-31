Другие новости31 января 2023, 21:27 |
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ФОТО. Кривцов провел первую тренировку с Интер Майами
Украинский защитник перебрался в США
31 января 2023, 21:27 |
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Сегодня клуб МЛС «Интер Майами» официально сообщил о подписании защитника «Шахтера» и сборной Украины Сергея Кривцова.
Американский клуб опубликовал у себя в соцсетях фото с церемонии подписания и презентации Кривцова, а также с его первой тренировки с новыми партнерами по команде:
He's here! 👋🏠 #SergiiKryvtsov pic.twitter.com/ztF3hdme1v— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 31, 2023
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