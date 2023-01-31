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31 января 2023, 21:27 |
1489
0

ФОТО. Кривцов провел первую тренировку с Интер Майами

Украинский защитник перебрался в США

31 января 2023, 21:27 |
1489
0
ФОТО. Кривцов провел первую тренировку с Интер Майами
ФК Интер Майами

Сегодня клуб МЛС «Интер Майами» официально сообщил о подписании защитника «Шахтера» и сборной Украины Сергея Кривцова.

Американский клуб опубликовал у себя в соцсетях фото с церемонии подписания и презентации Кривцова, а также с его первой тренировки с новыми партнерами по команде:

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Сергей Кривцов фото Интер Майами
Источник Sport.ua
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