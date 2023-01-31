ФОТО. Кривцов провел первую тренировку с Интер Майами

Сегодня клуб МЛС «Интер Майами» официально сообщил о подписании защитника «Шахтера» и сборной Украины Сергея Кривцова.

Американский клуб опубликовал у себя в соцсетях фото с церемонии подписания и презентации Кривцова, а также с его первой тренировки с новыми партнерами по команде: