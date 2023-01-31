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  4. Серхио АГУЭРО: «Мудрик – большая победа Челси»
Англия
31 января 2023, 19:47 |
1513
0

Серхио АГУЭРО: «Мудрик – большая победа Челси»

Легендарный форвард – о трансфере украинского вингера

31 января 2023, 19:47 |
1513
0
Серхио АГУЭРО: «Мудрик – большая победа Челси»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Легендарный аргентинский форвард Серхио Агуэро прокомментировал трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в «Челси»:

«Было много трансферов, команды усилились действительно мощными исполнителями. На ум приходит переход Михаила Мудрика в «Челси». Это действительно подняло им настроение и выглядит большой победой их команды».

Ранее Мудрик был признан лучшим молодым футболистом Украины 2022 года.

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Источник Football London
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