Англия31 января 2023, 19:47 |
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Серхио АГУЭРО: «Мудрик – большая победа Челси»
Легендарный форвард – о трансфере украинского вингера
31 января 2023, 19:47 |
1513
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Легендарный аргентинский форвард Серхио Агуэро прокомментировал трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в «Челси»:
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«Было много трансферов, команды усилились действительно мощными исполнителями. На ум приходит переход Михаила Мудрика в «Челси». Это действительно подняло им настроение и выглядит большой победой их команды».
Ранее Мудрик был признан лучшим молодым футболистом Украины 2022 года.
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