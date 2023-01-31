Серхио АГУЭРО: «Мудрик – большая победа Челси»

Легендарный аргентинский форвард Серхио Агуэро прокомментировал трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в «Челси»:

«Было много трансферов, команды усилились действительно мощными исполнителями. На ум приходит переход Михаила Мудрика в «Челси». Это действительно подняло им настроение и выглядит большой победой их команды».

Ранее Мудрик был признан лучшим молодым футболистом Украины 2022 года.