Помог Мудрик. АПЛ установила новый зимний трансферный рекорд

До закрытия зимнего трансферного окна еще неделя, однако клубы АПЛ уже установили трансферный рекорд для январского рынка.

20 клубов элитного дивизиона потратили 440 миллионов фунтов, что на 10 миллионов больше, чем рекордный до того январь 2018 года. Как и минувшим летом, главным транжирой остается «Челси».

Синие потратили почти половину от общей суммы – около 200 миллионов фунтов, включая трансфер украинского хавбека Михаила Мудрика за 70 миллионов евро (+ бонусы).

Но зимним цифрам далеко до летних. По итогам минувшего лета клубы АПЛ потратили рекордные 1,9 миллиарда фунтов.