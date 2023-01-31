Украина. Премьер лига31 января 2023, 17:33 | Обновлено 31 января 2023, 17:45
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Защитник Металлиста Юрий Романюк может перейти в Лех
Польский клуб может подписать украинца
31 января 2023, 17:33 | Обновлено 31 января 2023, 17:45
282
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Чемпион Польши «Лех» близок к подписанию защитника «Металлиста» Юрия Романюка. Сообщается, что стороны согласовали четырехлетний контракт.
Ранее 25-летним защитником интересовался «Львов». Романюк в этом сезоне сыграл за харьковчан 12 матчей и сделал 1 голевую передачу.
Отметим, что в составе «Леха» уже выступает экс-игрок «Металлиста» – голкипер Артур Рудько.
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