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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 17:33 | Обновлено 31 января 2023, 17:45
282
0

Защитник Металлиста Юрий Романюк может перейти в Лех

Польский клуб может подписать украинца

31 января 2023, 17:33 | Обновлено 31 января 2023, 17:45
282
0
Защитник Металлиста Юрий Романюк может перейти в Лех
ua-football.сom. Юрий Романюк

Чемпион Польши «Лех» близок к подписанию защитника «Металлиста» Юрия Романюка. Сообщается, что стороны согласовали четырехлетний контракт.

Ранее 25-летним защитником интересовался «Львов». Романюк в этом сезоне сыграл за харьковчан 12 матчей и сделал 1 голевую передачу.

Отметим, что в составе «Леха» уже выступает экс-игрок «Металлиста» – голкипер Артур Рудько.

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Лех Познань Юрий Романюк
Источник Sportarena
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