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Украина. Премьер лига
09 января 2023, 18:43 | Обновлено 09 января 2023, 18:45
1422
2

Львов подпишет трех игроков Металлиста. Среди них – экс-игрок топов УПЛ

Александр Рыбка, Юрий Романюк и Виталий Федорив могут сменить клубную прописку

09 января 2023, 18:43 | Обновлено 09 января 2023, 18:45
1422
2
Львов подпишет трех игроков Металлиста. Среди них – экс-игрок топов УПЛ
Instagram. Александр Рыбка

Украинский футбольный клуб «Львов» планирует подписать трех игроков харьковского «Металлиста».

Сообщается, что львовская команда настроена заполучить правого защитника Юрия Романюка, центрального защитника Виталия Федорива и голкипера Александра Рыбку.

Федорив в ближайшее время перейдет во «Львов» на правах аренды, Романюк скоро должен пройти медосмотр, а по трансферу Рыбки пока что нет никаких пдробностей.

Отметим, что 35-летний Федорив выступал за «Динамо», «Кривбасс», «Говерлу» и «Олимпик». В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Металлист».

Романюк, кроме «Металлиста», играл за «Волынь», «Рух», «Днепр-1» и другие украинские клубы. В этом сезоне в его активе 12 матчей и 1 голевая передача.

Рыбка, в свою очередь, поиграл и за «Шахтер», и за «Динамо», а также вызывался в сборную Украины по футболу. В сезоне 2022/23 он провел 6 матчей за харьковскую команду.

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Александр Рыбка Юрий Романюк Виталий Федорив трансферы трансферы УПЛ Львов Металлист Харьков Динамо Киев Шахтер Донецк
Источник Спортивка
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Комментарии 2
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20052011
Даа, видать Абалденного прижали абалденно!
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0
Gargantua
Рыбка и Федорив это уже пенсионный балласт. А Романюк не плохой защитник по уровню УПЛ
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