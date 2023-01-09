Львов подпишет трех игроков Металлиста. Среди них – экс-игрок топов УПЛ

Украинский футбольный клуб «Львов» планирует подписать трех игроков харьковского «Металлиста».

Сообщается, что львовская команда настроена заполучить правого защитника Юрия Романюка, центрального защитника Виталия Федорива и голкипера Александра Рыбку.

Федорив в ближайшее время перейдет во «Львов» на правах аренды, Романюк скоро должен пройти медосмотр, а по трансферу Рыбки пока что нет никаких пдробностей.

Отметим, что 35-летний Федорив выступал за «Динамо», «Кривбасс», «Говерлу» и «Олимпик». В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Металлист».

Романюк, кроме «Металлиста», играл за «Волынь», «Рух», «Днепр-1» и другие украинские клубы. В этом сезоне в его активе 12 матчей и 1 голевая передача.

Рыбка, в свою очередь, поиграл и за «Шахтер», и за «Динамо», а также вызывался в сборную Украины по футболу. В сезоне 2022/23 он провел 6 матчей за харьковскую команду.