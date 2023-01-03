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  4. Минус Рыбка? Два вратаря Металлиста могут покинуть команду зимой
Украина. Премьер лига
03 января 2023, 05:20 | Обновлено 03 января 2023, 05:34
392
0

Минус Рыбка? Два вратаря Металлиста могут покинуть команду зимой

Голкипер Орест Костик может перейти из харьковского клуба в «Днепр-1»

03 января 2023, 05:20 | Обновлено 03 января 2023, 05:34
392
0
Минус Рыбка? Два вратаря Металлиста могут покинуть команду зимой
ФК Металлист Харьков. Александр Рыбка

Два вратаря харьковского «Металлиста» могут покинуть клуб зимой. Так, голкипер Александр Рыбка вскоре может стать игроком «Львова».

35-летний экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» станет для горожан заменой Александра Ильющенкова, недавно перешедшего во львовские «Карпаты».

Александр Рыбка перешел в «Металлист» в 2021 году. В этом сезоне голкипер сыграл в 5 стартовых турах УПЛ, после чего получил травму.

Другой вратарь харьковского «Металлиста» Орест Костик может перейти в «Днепр-1». 23-летний голкипер отправится в Турцию на зимние сборы с клубом, который лидирует в чемпионате Украины.

Костик перешел в «Металлист» летом 2022 года. В осенней части УПЛ вратарь принял участие в 10 матчах, отыграв 2 сухих поединка.

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Источник Спортивка
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