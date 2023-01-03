Минус Рыбка? Два вратаря Металлиста могут покинуть команду зимой

Два вратаря харьковского «Металлиста» могут покинуть клуб зимой. Так, голкипер Александр Рыбка вскоре может стать игроком «Львова».

35-летний экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» станет для горожан заменой Александра Ильющенкова, недавно перешедшего во львовские «Карпаты».

Александр Рыбка перешел в «Металлист» в 2021 году. В этом сезоне голкипер сыграл в 5 стартовых турах УПЛ, после чего получил травму.

Другой вратарь харьковского «Металлиста» Орест Костик может перейти в «Днепр-1». 23-летний голкипер отправится в Турцию на зимние сборы с клубом, который лидирует в чемпионате Украины.

Костик перешел в «Металлист» летом 2022 года. В осенней части УПЛ вратарь принял участие в 10 матчах, отыграв 2 сухих поединка.