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  4. Александр РЫБКА: «Ярославский сделает все, чтобы Металлист существовал»
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 14:27 |
157
0

Александр РЫБКА: «Ярославский сделает все, чтобы Металлист существовал»

Президент клуба интересуется результатами команды

19 октября 2022, 14:27 |
157
0
Александр РЫБКА: «Ярославский сделает все, чтобы Металлист существовал»
ФК Металлист

Вратарь «Металлиста» Александр Рыбка рассказал, что президент клуба Александр Ярославский сейчас уделяет команде меньше внимания, но все равно следит за игрой харьвчан.

«После побед он звонит руководству, передает привет. Говорит, что следит за всеми матчами, переживает. Но сейчас такая ситуация, что он, наверное, не может быть рядом с командой».

«Я думаю, что команда и город - в его сердце, и он будет делать все возможное, чтобы клуб существовал и все было хорошо», - сказал Рыбка.

После 24 февраля Ярославский сократил финансирование клуба, а ряд игроков перебрались в команду «Днепр-1».

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Металлист Харьков Александр Ярославский Александр Рыбка
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Источник Sportarena
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