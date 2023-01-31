Вильярреал проиграл Райо Вальекано, упустив шанс войти в зону ЛЧ

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

Единственный гол для гостей на 70-й минуте забил Серхио Камельо.

«Субмарина» шла на серии из пяти матчей без поражений, и она прервалась

«Вильярреал» с 31 очком занимает 5-е место, у «Райо Вальекано» – 29 баллов и 7-я позиция.

Ла Лига. 19-й тур, 30 января

Вильярреал – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Камельо, 70.