Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал проиграл Райо Вальекано, упустив шанс войти в зону ЛЧ
Чемпионат Испании
Вильярреал
30.01.2023, FT 0 : 1
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 января 2023, 01:15 | Обновлено 31 января 2023, 01:47
28
0

Вильярреал проиграл Райо Вальекано, упустив шанс войти в зону ЛЧ

Единственный гол для гостей на 70-й минуте забил Серхио Камельо

31 января 2023, 01:15 | Обновлено 31 января 2023, 01:47
28
0
Вильярреал проиграл Райо Вальекано, упустив шанс войти в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Камельо

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

Единственный гол для гостей на 70-й минуте забил Серхио Камельо.

«Субмарина» шла на серии из пяти матчей без поражений, и она прервалась

«Вильярреал» с 31 очком занимает 5-е место, у «Райо Вальекано» – 29 баллов и 7-я позиция.

Ла Лига. 19-й тур, 30 января

Вильярреал – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Камельо, 70.

По теме:
ВИДЕО. Быстрый автогол в девятку. Удинезе сыграл вничью с Вероной
ВИДЕО. Реванш. Сокол всухую победил Днепр после поражения в субботу
Ла Лига не разрешила Барселоне зарегистрировать новый контракт защитника
Вильярреал Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Серхио Камельо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Футбол | 30 января 2023, 04:57 2
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме

Дани Алвес вызвал ажиотаж в испанской тюрьме

Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Футбол | 30 января 2023, 03:45 11
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан

Украинский специалист является кандидатом на замену Стефано Пиоли

ОФИЦИАЛЬНО. Оларенважу Кайоде перешел в аренду в Умраниеспор
Футбол | 30.01.2023, 21:48
ОФИЦИАЛЬНО. Оларенважу Кайоде перешел в аренду в Умраниеспор
ОФИЦИАЛЬНО. Оларенважу Кайоде перешел в аренду в Умраниеспор
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Знаю, какой Ракицкий патриот»
Футбол | 30.01.2023, 19:54
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Знаю, какой Ракицкий патриот»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Знаю, какой Ракицкий патриот»
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
Футбол | 30.01.2023, 13:23
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
29.01.2023, 13:42 9
Теннис
Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
30.01.2023, 17:57 8
Футбол
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
30.01.2023, 07:50 5
Теннис
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
30.01.2023, 07:05 19
Футбол
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
29.01.2023, 17:04 14
Футбол
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
29.01.2023, 02:16 3
Футбол
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
29.01.2023, 03:45 5
Теннис
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
30.01.2023, 10:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности