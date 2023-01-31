30.01.2023, FT 0 : 1
Испания31 января 2023, 01:15 | Обновлено 31 января 2023, 01:47
28
0
Вильярреал проиграл Райо Вальекано, упустив шанс войти в зону ЛЧ
Единственный гол для гостей на 70-й минуте забил Серхио Камельо
31 января 2023, 01:15 | Обновлено 31 января 2023, 01:47
28
0
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1.
Единственный гол для гостей на 70-й минуте забил Серхио Камельо.
«Субмарина» шла на серии из пяти матчей без поражений, и она прервалась
«Вильярреал» с 31 очком занимает 5-е место, у «Райо Вальекано» – 29 баллов и 7-я позиция.
Ла Лига. 19-й тур, 30 января
Вильярреал – Райо Вальекано – 0:1
Гол: Камельо, 70.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2023, 04:57 2
Дани Алвес вызвал ажиотаж в испанской тюрьме
Футбол | 30 января 2023, 03:45 11
Украинский специалист является кандидатом на замену Стефано Пиоли
Футбол | 30.01.2023, 21:48
Футбол | 30.01.2023, 19:54
Футбол | 30.01.2023, 13:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2023, 13:42 9
30.01.2023, 17:57 8
30.01.2023, 07:50 5
30.01.2023, 07:05 19
29.01.2023, 17:04 14
29.01.2023, 02:16 3
29.01.2023, 03:45 5
30.01.2023, 10:11 9