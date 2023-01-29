30 января на «Сьюдад де Валенсия» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Райо Вальекано». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Клуб достаточно неожиданно осенью остался без тренера. Унаи Эмери настолько хотел вернуться в Английскую Премьер-Лигу, что без особых раздумий отозвался на приглашение «Астон Виллы» - амбициозного проекта, но отнюдь не гранда по британским меркам. Убежавшего в Бирмингем специалиста сменил Кике Сетьен. Ему пришлось потратить время для того, чтобы освоиться на новом месте, и «притирание» к стилю этого тренера вылилось для «подводников» в ряд осечек осенью. Но помогла необычно длинная пауза. После нее «желтый субмарин» выглядит в Примере серьезной боевой единицей. Обыграны не только «Валенсия» и «Жирона», но и, сенсационно, «Реал» (Мадрид). Этот успех, правда, аукнулся: после 2-1 с «галактикос» команда свела вничью встречу со скромной «Сельтой».

Райо Вальекано

Команда пошумела в прошлом сезоне. Поднявшись в элиту с 6-го места в Сегунде, через стыковые поединки, подопечные Андони Ираолы были в четверке лучших к зимним праздникам, а потом переключились на кубок, где дошли до полуфинального раунда. Осенний отрезок и сейчас получилось закончить мощной серией без поражений. А вот зимой успехи даются очень уж туго. Из кубка «пчелки» вылетели, проиграв хихонскому «Спортингу». В Ла Лиге очки сейчас мадридский клуб берет как раз на выезде: 2-2 с «Жироной», 1-0 с «Вальядолидом». При этом на своем поле столичный проект оба раза проиграл, правда, амбициозным и сильным противникам, сначала «Бетису», а потом - «Реал Сосьедад».

Статистика личных встреч

«Вильярреал» неизменно выигрывает все поединки, начиная с 2019-го года. Сейчас это уже 4 победы кряду над «Райо».

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что удачная серия «подводников» продлится. «Пчелки» слабее и играют на выезде - ждем новой победы «Вильярреала» с коэффициентом - 1,72 по Parimatch.