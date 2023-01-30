КРАСНИКОВ: «Я не претендую на деньги за трансфер Мудрика. Это глупость»

Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников опроверг информацию о том, что он может получить процент от трансфера Михаила Мудрика в «Челси».

«Это полная глупость. Я ни на что не претендую. И не могу претендовать, я ведь не агент. Это полная ерунда или информационный вброс. Кто-то захотел пропиариться, сказал глупость, а люди слушают.

То, что я как наставник для Миши с детства, это одно. Но у него есть агенты, Люндовский и Алехин, которых я ему порекомендовал. И они его вели много лет. А я функционер, не имею права быть посредником», – сказал Красников в комментарии Tribuna.com.

Отметим, что Михаил Мудрик начинал заниматься футболом в детско-юношеской школе «Металлиста», а затем перешел вместе с Андреем Луниным в «Днепр». Платежи солидарности за воспитание игрока (в сумме около 3 миллионов евро) должны получить клубы, в которых выступал Мудрик – «Шахтер», «Десна», «Арсенал», «Днепр» и «Металлист».