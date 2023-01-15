Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
В программе ТаТоТаке сообщили, что в трансфере вингера участвовали посредники
Футбольный агент, спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».
В программе ТаТоТаке ведущие Михаил Спиваковский и Роберто Моралес сообщили, что в трансфере вингера в «Челси» участвовали посредники:
«В процессе трансфера участвовал Евгений Красников, который ведет дела Мудрика чуть ли не с детства. И у него серьезные претензии на 5 млн евро.
Ранее «Брентфорд» предлагал за Мудрика 22 млн евро, и Красников все равно хотел получить 5 млн евро.
Кстати, со всеми бонусами сумма трансфера может составить 110 млн евро, а не 100 млн евро».
In Chelsea blue! 👌 pic.twitter.com/JYvnVmjCfZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023
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