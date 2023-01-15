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Украина. Премьер лига
15 января 2023, 20:25 | Обновлено 15 января 2023, 20:55
6412
9

Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика

В программе ТаТоТаке сообщили, что в трансфере вингера участвовали посредники

15 января 2023, 20:25 | Обновлено 15 января 2023, 20:55
6412
9
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
ФК Челси. Михаил Мудрик

Футбольный агент, спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

В программе ТаТоТаке ведущие Михаил Спиваковский и Роберто Моралес сообщили, что в трансфере вингера в «Челси» участвовали посредники:

«В процессе трансфера участвовал Евгений Красников, который ведет дела Мудрика чуть ли не с детства. И у него серьезные претензии на 5 млн евро.

Ранее «Брентфорд» предлагал за Мудрика 22 млн евро, и Красников все равно хотел получить 5 млн евро.

Кстати, со всеми бонусами сумма трансфера может составить 110 млн евро, а не 100 млн евро».

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ТаТоТаке трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ Михаил Спиваковский Роберто Моралес Евгений Красников
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 9
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marko2020
Серіал з Мудриком продовжується, тільки тепер інші дійові особи 🍿🙂
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+4
GloryUkraine
А тепер починається цирк.
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+2
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Lion
А курченко с ярославским ничего не хотят...
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+1
Andr_Egor
КРАСНИКОВУ?! Он не офигел? Забрал всех игроков у Металлиста, так он еще хочет 5 лямов себе, а не Металлисту?! 
Ответить
0
avk2307
Ну если все бонусы считать, то может и 200 млн. сумма составлять.
А Ярославскому за посредничество ничего не полагается?
Ответить
0
dd22ff33
2-й сезон.
Ответить
0
zzg77
Третий акт спектакля "Раб мяча"
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0
Умник
Учавствовали все)))
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0
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