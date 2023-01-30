Товарищеские матчи
29.01.2023, FT 1 : 3
Украина. Премьер лига30 января 2023, 09:09 |
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Черноморец – Локомотив – 1:3. Моментов больше, а голов меньше. Видеообзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
30 января 2023, 09:09 |
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В воскресенье, 29 января, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и «Локомотивом» из Ташкента. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Узбекистана.
Товарищеский матч, 29 января, Турция
Черноморец Одесса (Украина) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:3
Голы: Политыло, 25 – Мпако Этаме, 12, Гулямов, 61, Жумаев, 87.
Видеозапись матча
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