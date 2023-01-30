В воскресенье, 29 января, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и «Локомотивом» из Ташкента. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Узбекистана.

Товарищеский матч, 29 января, Турция

Черноморец Одесса (Украина) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:3

Голы: Политыло, 25 – Мпако Этаме, 12, Гулямов, 61, Жумаев, 87.

Видеозапись матча