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Товарищеские матчи
Черноморец
29.01.2023, FT 1 : 3
Локомотив Ташкент
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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 09:09 |
57
0

Черноморец – Локомотив – 1:3. Моментов больше, а голов меньше. Видеообзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

30 января 2023, 09:09 |
57
0
Черноморец – Локомотив – 1:3. Моментов больше, а голов меньше. Видеообзор
ФК Черноморец

В воскресенье, 29 января, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и «Локомотивом» из Ташкента. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Узбекистана.

Товарищеский матч, 29 января, Турция

Черноморец Одесса (Украина) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:3

Голы: Политыло, 25 – Мпако Этаме, 12, Гулямов, 61, Жумаев, 87.

Видеозапись матча

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Черноморец Одесса Локомотив Ташкент видео голов и обзор товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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