Товарищеские матчи
29.01.2023 10:30 - : -
Украина. Премьер лига29 января 2023, 06:23 | Обновлено 29 января 2023, 06:27
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Черноморец – Локомотив Ташкент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча
29 января 2023, 06:23 | Обновлено 29 января 2023, 06:27
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Одесский «Черноморец» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Локомотив» Ташкент (Узбекистан). Начало матча – 29 января в 10:30 по Киеву.
Черноморец – Локомотив Ташкент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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