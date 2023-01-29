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Черноморец
29.01.2023 10:30 - : -
Локомотив Ташкент
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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 06:23 | Обновлено 29 января 2023, 06:27
43
0

Черноморец – Локомотив Ташкент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

29 января 2023, 06:23 | Обновлено 29 января 2023, 06:27
43
0
Черноморец – Локомотив Ташкент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FootballHub

Одесский «Черноморец» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Локомотив» Ташкент (Узбекистан). Начало матча – 29 января в 10:30 по Киеву.

Черноморец – Локомотив Ташкент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Черноморец Одесса Локомотив Ташкент контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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