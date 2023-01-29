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Черноморец
29.01.2023, FT 1 : 3
Локомотив Ташкент
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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 13:38 | Обновлено 29 января 2023, 13:41
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0

Гол Политыло не помог. Черноморец проиграл спарринг клубу из Узбекистана

Черно-синие в Турции уступили «Локомотиву» из Ташкента со счетом 1:3

29 января 2023, 13:38 | Обновлено 29 января 2023, 13:41
263
0
Гол Политыло не помог. Черноморец проиграл спарринг клубу из Узбекистана
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» проиграл контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником был клуб «Локомотив» Ташкент (Узбекистан).

Пропустив в дебюте игры, на 25-й минуте черно-синие отыгрались. Сергей Политыло добил мяч после того, как вратарь соперника потянул удар Даниила Алефиренко. Но во втором тайме моряки пропустили дважды (1:3).

Во втором матче дня, в 16:00, соперником «Черноморца» будет команда «Малишево» из Косово.

Товарищеский матч, 29 января, Турция

Черноморец Одесса (Украина) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:3

Голы: Политыло, 25 – Мпако Этаме, 12, Гулямов, 61, Жумаев, 87.

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Черноморец Одесса Локомотив Ташкент контрольные матчи УПЛ Сергей Политыло
Источник Sport.ua
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