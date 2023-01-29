Гол Политыло не помог. Черноморец проиграл спарринг клубу из Узбекистана

Одесский «Черноморец» проиграл контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником был клуб «Локомотив» Ташкент (Узбекистан).

Пропустив в дебюте игры, на 25-й минуте черно-синие отыгрались. Сергей Политыло добил мяч после того, как вратарь соперника потянул удар Даниила Алефиренко. Но во втором тайме моряки пропустили дважды (1:3).

Во втором матче дня, в 16:00, соперником «Черноморца» будет команда «Малишево» из Косово.

Товарищеский матч, 29 января, Турция

Черноморец Одесса (Украина) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:3

Голы: Политыло, 25 – Мпако Этаме, 12, Гулямов, 61, Жумаев, 87.

Видеозапись матча