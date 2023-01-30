Франция. ПСЖ потерял очки в игре с Реймсом, Лилль с Фонсекой проиграл Ницце
29 января состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции
29 января состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции.
Столичный «ПСЖ» не сумел дома обыграть «Реймс» (1:1). Гости отыгрались в компенсированное время. Голы забили: Неймар, 51 – Балогун, 90+5.
«ПСЖ» лидирует, имея 48 очков, но «Ланс» отстает лишь на 3 пункта (45). Далее идут: Марсель (43), Монако (38), «Ренн» (37).
Лига 1. 20-й тур
27 января
- Лорьян – Ренн – 2:1
28 января
- Труа – Ланс 1:1
- Марсель – Монако – 1:1
29 января
- Ницца – Лилль – 1:0
- Брест – Анже – 4:0
- Клермон – Нант – 0:0
- Осер – Монпелье – 0:2
- Страсбург – Тулуза – 1:2
- Аяччо – Лион – 0:2
- ПСЖ – Реймс – 1:1
Турнирная таблица
Видеообзоры матчей
Лорьян – Ренн – 2:1
Труа – Ланс 1:1
Марсель – Монако – 1:1
Ницца – Лилль – 1:0
Брест – Анже – 4:0
Клермон – Нант – 0:0
Осер – Монпелье – 0:2
Страсбург – Тулуза – 1:2
Аяччо – Лион – 0:2
ПСЖ – Реймс – 1:1
События матча
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