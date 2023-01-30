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Франция
30 января 2023, 01:39 | Обновлено 30 января 2023, 01:58
106
0

Франция. ПСЖ потерял очки в игре с Реймсом, Лилль с Фонсекой проиграл Ницце

29 января состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции

30 января 2023, 01:39 | Обновлено 30 января 2023, 01:58
106
0
Франция. ПСЖ потерял очки в игре с Реймсом, Лилль с Фонсекой проиграл Ницце
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

29 января состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции.

Столичный «ПСЖ» не сумел дома обыграть «Реймс» (1:1). Гости отыгрались в компенсированное время. Голы забили: Неймар, 51 – Балогун, 90+5.

«ПСЖ» лидирует, имея 48 очков, но «Ланс» отстает лишь на 3 пункта (45). Далее идут: Марсель (43), Монако (38), «Ренн» (37).

Лига 1. 20-й тур

27 января

  • Лорьян – Ренн – 2:1

28 января

  • Труа – Ланс 1:1
  • Марсель – Монако – 1:1

29 января

  • Ницца – Лилль – 1:0
  • Брест – Анже – 4:0
  • Клермон – Нант – 0:0
  • Осер – Монпелье – 0:2
  • Страсбург – Тулуза – 1:2
  • Аяччо – Лион – 0:2
  • ПСЖ – Реймс – 1:1

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

Лорьян – Ренн – 2:1

Труа – Ланс 1:1

Марсель – Монако – 1:1

Ницца – Лилль – 1:0

Брест – Анже – 4:0

Клермон – Нант – 0:0

Осер – Монпелье – 0:2

Страсбург – Тулуза – 1:2

Аяччо – Лион – 0:2

ПСЖ – Реймс – 1:1

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Johann Lepenant (Лион).
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Источник Sport.ua
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