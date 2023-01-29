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Чемпионат Франции
Страсбург
29.01.2023, FT 1 : 2
Тулуза
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Франция
29 января 2023, 18:30 | Обновлено 29 января 2023, 18:31
659
0

Соболь дебютировал за Страсбург, его команда проиграла Тулузе

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут

29 января 2023, 18:30 | Обновлено 29 января 2023, 18:31
659
0
Соболь дебютировал за Страсбург, его команда проиграла Тулузе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» на выезде обыграла «Страсбург».

Новичок хозяев Эдуард Соболь дебютировал в этом матче, выйдя на поле с первых минут. На 65-й минуте украинца заменил опытный француз Димитри Льенар.

«Страсбург» забил в середине первого тайма, но гости ответили двумя мячами и в итоге праздновали победу.

Отметим, что «Страсбург» находится в зоне вылета, «Тулуза» – в середине таблицы.

Чемпионат Франции. 20-й тур

«Страсбург» – «Тулуза» – 1:2
Голы: Гамейро (20), Даллинга (25, 51).

События матча

90’
Кевин Гамейро (Страсбург) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Гамейро (Страсбург).
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Тулуза Страсбург Лига 1 чемпионат Франции по футболу дебют Эдуард Соболь
Источник Sport.ua
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