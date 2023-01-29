Соболь дебютировал за Страсбург, его команда проиграла Тулузе
Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут
Состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» на выезде обыграла «Страсбург».
Новичок хозяев Эдуард Соболь дебютировал в этом матче, выйдя на поле с первых минут. На 65-й минуте украинца заменил опытный француз Димитри Льенар.
«Страсбург» забил в середине первого тайма, но гости ответили двумя мячами и в итоге праздновали победу.
Отметим, что «Страсбург» находится в зоне вылета, «Тулуза» – в середине таблицы.
Чемпионат Франции. 20-й тур
«Страсбург» – «Тулуза» – 1:2
Голы: Гамейро (20), Даллинга (25, 51).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Кривцов может продолжить карьеру в «Интер Майами»
Бразильский вингер продолжит карьеру в АПЛ