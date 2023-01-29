Соболь дебютировал за Страсбург, его команда проиграла Тулузе

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» на выезде обыграла «Страсбург».

Новичок хозяев Эдуард Соболь дебютировал в этом матче, выйдя на поле с первых минут. На 65-й минуте украинца заменил опытный француз Димитри Льенар.

«Страсбург» забил в середине первого тайма, но гости ответили двумя мячами и в итоге праздновали победу.

Отметим, что «Страсбург» находится в зоне вылета, «Тулуза» – в середине таблицы.

Чемпионат Франции. 20-й тур

«Страсбург» – «Тулуза» – 1:2

Голы: Гамейро (20), Даллинга (25, 51).