Франция29 января 2023, 15:40 | Обновлено 29 января 2023, 16:16
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Соболь дебютирует за Страсбург в основном составе
Украинец сыграет против «Тулузы»
29 января 2023, 15:40 | Обновлено 29 января 2023, 16:16
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Украинский защитник Эдуард Соболь попал в стартовый состав «Страсбурга» на матч 20-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».
Поединок «Страсбург» – «Тулуза» начнется в 16:00 по Киеву.
Для 27-летнего Соболь это будет первая игра за «Страсбург» после недавнего перехода из «Брюгге».
🚨 #RCSATFC | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 du Racing face au @ToulouseFC ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 29, 2023
🔴 Suivez le match en direct commenté ici ⤵️
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