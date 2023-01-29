Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соболь дебютирует за Страсбург в основном составе
Чемпионат Франции
Страсбург
45 1 : 1
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 января 2023, 15:40 | Обновлено 29 января 2023, 16:16
391
0

Соболь дебютирует за Страсбург в основном составе

Украинец сыграет против «Тулузы»

29 января 2023, 15:40 | Обновлено 29 января 2023, 16:16
391
0
Соболь дебютирует за Страсбург в основном составе
ФК Страсбург

Украинский защитник Эдуард Соболь попал в стартовый состав «Страсбурга» на матч 20-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

Поединок «Страсбург» – «Тулуза» начнется в 16:00 по Киеву.

Для 27-летнего Соболь это будет первая игра за «Страсбург» после недавнего перехода из «Брюгге».

По теме:
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Алексис принес Марселю ничью. Малиновский сыграл против футболиста из рф
Эдуард Соболь Страсбург Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 дебют
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Теннис | 29 января 2023, 03:45 7
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко

И речь не про шпица...

Источник: никто из тренеров сборной Украины контракт не продлил
Футбол | 29 января 2023, 12:45 0
Источник: никто из тренеров сборной Украины контракт не продлил
Источник: никто из тренеров сборной Украины контракт не продлил

Национальная команда осталась без тренеров?

Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Биатлон | 29.01.2023, 12:57
Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Витесс заинтересован в подписании форварда Динамо
Футбол | 28.01.2023, 19:38
Витесс заинтересован в подписании форварда Динамо
Витесс заинтересован в подписании форварда Динамо
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Бокс | 29.01.2023, 02:00
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
28.01.2023, 13:13 11
Теннис
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
27.01.2023, 23:57 11
Футбол
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 14
Футбол
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
28.01.2023, 22:30 8
Бокс
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
28.01.2023, 12:09 4
Биатлон
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
28.01.2023, 16:27 2
Бокс
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
28.01.2023, 22:35 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
27.01.2023, 17:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности