Черноморец проиграл второй матч за день. Клуб из Косова огорчил Григорчука

Одесский «Черноморец» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Это была вторая игра для одесситов за один день. Утром черно-синие уступили «Локомотиву» из Ташкента (1:3).

В игре против команды из Косова подопечные Романа Григорчука снова проиграли (0:1). Причем футболисты «Малишево» забили единственный гол на 37-й минуте.

На 42-й минуте хавбек одесситов Илья Путря не реализовал пенальти.

Товарищеский матч. Турция, 29 января

Черноморец Одесса (Украина) – Малишево (Косово) – 0:1