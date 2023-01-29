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Черноморец
29.01.2023, FT 0 : 1
Малишево
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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 18:48 | Обновлено 29 января 2023, 19:14
353
1

Черноморец проиграл второй матч за день. Клуб из Косова огорчил Григорчука

Одесская команда в Турции минимально уступила клубу «Малишево»

29 января 2023, 18:48 | Обновлено 29 января 2023, 19:14
353
1
Черноморец проиграл второй матч за день. Клуб из Косова огорчил Григорчука
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Это была вторая игра для одесситов за один день. Утром черно-синие уступили «Локомотиву» из Ташкента (1:3).

В игре против команды из Косова подопечные Романа Григорчука снова проиграли (0:1). Причем футболисты «Малишево» забили единственный гол на 37-й минуте.

На 42-й минуте хавбек одесситов Илья Путря не реализовал пенальти.

Товарищеский матч. Турция, 29 января

Черноморец Одесса (Украина) – Малишево (Косово) – 0:1

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товарищеские матчи Черноморец Одесса контрольные матчи УПЛ Малишево Роман Григорчук Илья Путря пенальти
Источник Sport.ua
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