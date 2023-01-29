Черноморец проиграл второй матч за день. Клуб из Косова огорчил Григорчука
Одесская команда в Турции минимально уступила клубу «Малишево»
Одесский «Черноморец» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Это была вторая игра для одесситов за один день. Утром черно-синие уступили «Локомотиву» из Ташкента (1:3).
В игре против команды из Косова подопечные Романа Григорчука снова проиграли (0:1). Причем футболисты «Малишево» забили единственный гол на 37-й минуте.
На 42-й минуте хавбек одесситов Илья Путря не реализовал пенальти.
Товарищеский матч. Турция, 29 января
Черноморец Одесса (Украина) – Малишево (Косово) – 0:1
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