Товарищеские матчи
29.01.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига29 января 2023, 11:40 | Обновлено 29 января 2023, 11:52
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Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
29 января 2023, 11:40 | Обновлено 29 января 2023, 11:52
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Одесский «Черноморец» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции. Это вторая игра одесситов за день.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Малишево» (Косово). Начало матча – 29 января в 16:00 по Киеву.
Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер с видеотрансляцией будет добавлен перед началом матча.
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