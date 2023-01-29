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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 11:40 | Обновлено 29 января 2023, 11:52
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0

Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

29 января 2023, 11:40 | Обновлено 29 января 2023, 11:52
29
0
Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции. Это вторая игра одесситов за день.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Малишево» (Косово). Начало матча – 29 января в 16:00 по Киеву.

Черноморец – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер с видеотрансляцией будет добавлен перед началом матча.

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Источник Sport.ua
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