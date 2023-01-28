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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 19:38 | Обновлено 28 января 2023, 19:39
2705
1

Витесс заинтересован в подписании форварда Динамо

Фран Соль в последнее время пытается проявить себя с лучшей стороны в Испании

28 января 2023, 19:38 | Обновлено 28 января 2023, 19:39
2705
1
Витесс заинтересован в подписании форварда Динамо
Instagram. Фран Соль

30-летний форвард «Динамо» Фран Соль, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Малагу», может вскоре вернуться в чемпионат Нидерландов, где ранее играл за «Виллем ІІ».

В подписании испанского нападающего заинтересован «Витесс», главным тренером которого является Филлип Коку.

У «Витесса» сейчас острая проблема с нападающими. Кроме того, команда борется за выживание и не имеет серьезного финансирования на осуществление трансферов, по причине чего, скорее всего, может рассчитывать только на аренду потенциальных новичков.

Помимо Соля «Витесс» присматривается также к 22-летнему форварду «Болоньи» Сидни ван Хойдонку – сыну известного экс-игрока сборной Нидерландов Пьера ван Хойдонка. Тот в настоящий момент на правах аренды играет в «Херенвене».

Ранее сообщалось, что Соль не входит в планы руководства и тренеров «Малаги», из-за чего может досрочно покинуть стан «анчоусов». Опытного форварда уже сватали в другой клуб испанской Сегунды – «Сарагосу».

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Gargantua
открывал новость затаив дыхание и надеясь прочитать БЕСЕДИН
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