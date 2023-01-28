Витесс заинтересован в подписании форварда Динамо

30-летний форвард «Динамо» Фран Соль, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Малагу», может вскоре вернуться в чемпионат Нидерландов, где ранее играл за «Виллем ІІ».

В подписании испанского нападающего заинтересован «Витесс», главным тренером которого является Филлип Коку.

У «Витесса» сейчас острая проблема с нападающими. Кроме того, команда борется за выживание и не имеет серьезного финансирования на осуществление трансферов, по причине чего, скорее всего, может рассчитывать только на аренду потенциальных новичков.

Помимо Соля «Витесс» присматривается также к 22-летнему форварду «Болоньи» Сидни ван Хойдонку – сыну известного экс-игрока сборной Нидерландов Пьера ван Хойдонка. Тот в настоящий момент на правах аренды играет в «Херенвене».

Ранее сообщалось, что Соль не входит в планы руководства и тренеров «Малаги», из-за чего может досрочно покинуть стан «анчоусов». Опытного форварда уже сватали в другой клуб испанской Сегунды – «Сарагосу».