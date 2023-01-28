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ДАК 1904
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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 18:52 |
199
0

Рух провел первый контрольный матч на сборе в Хорватии

Команде забить не удалось

28 января 2023, 18:52 |
199
0
Рух провел первый контрольный матч на сборе в Хорватии
ФК Рух

Команда УПЛ «Рух», которая проводит тренировочный сбор в Хорватии, сыграла первый контрольный матч. Соперником был словацкий ДАК, а игра завершилась вничью 0:0.

Рух – ДАК – 0:0

Рух: Панькив (Ледвий, 46), Роман, Веремиенко, Дидык, Лях, Слюсар, Довгий, Альваренга (Эдсон, 73), Соломон, Карабин (Мысык, 66), Климчук.

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Источник Sport.ua
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