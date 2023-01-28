Рух провел первый контрольный матч на сборе в Хорватии

Команда УПЛ «Рух», которая проводит тренировочный сбор в Хорватии, сыграла первый контрольный матч. Соперником был словацкий ДАК, а игра завершилась вничью 0:0.

Рух – ДАК – 0:0

Рух: Панькив (Ледвий, 46), Роман, Веремиенко, Дидык, Лях, Слюсар, Довгий, Альваренга (Эдсон, 73), Соломон, Карабин (Мысык, 66), Климчук.