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Товарищеские матчи
Рух Львов
28.01.2023 16:00 - : -
ДАК 1904
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 10:55 | Обновлено 28 января 2023, 11:32
23
0

Рух – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Хорватии

28 января 2023, 10:55 | Обновлено 28 января 2023, 11:32
23
0
Рух – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является ДАК 1904 из Словакии. Начало матча – 28 января в 16:00 по Киеву.

Рух – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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