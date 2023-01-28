Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига28 января 2023, 10:55 | Обновлено 28 января 2023, 11:32
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Рух – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Хорватии
28 января 2023, 10:55 | Обновлено 28 января 2023, 11:32
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Львовский «Рух» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Хорватии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является ДАК 1904 из Словакии. Начало матча – 28 января в 16:00 по Киеву.
Рух – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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