Львовский «Рух» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Хорватии.

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Соперником является ДАК 1904 из Словакии. Начало матча – 28 января в 16:00 по Киеву.

Рух – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция