Украина. Премьер лига28 января 2023, 17:48 |
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Ворскла расписала мировую с лидером второго дивизиона Польши
Полтавская команда сыграла вничью с ФК «Лодзь»
28 января 2023, 17:48 |
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В субботу, 28 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и польским клубом «Лодзь». Игра завершилась со счетом 0:0.
Для украинской команды этот матч стал третьим контрольным поединком в 2023 году. Сейчас «Ворскла» проводит сборы в Турции. Предыдущие две игры полтавчане проиграли.
Интересно, что «Лодзь» является лидером второго дивизиона Польши.
Товарищеский матч. 28 января
Ворскла – Лодзь – 0:0
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