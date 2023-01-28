Ворскла расписала мировую с лидером второго дивизиона Польши

В субботу, 28 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и польским клубом «Лодзь». Игра завершилась со счетом 0:0.

Для украинской команды этот матч стал третьим контрольным поединком в 2023 году. Сейчас «Ворскла» проводит сборы в Турции. Предыдущие две игры полтавчане проиграли.

Интересно, что «Лодзь» является лидером второго дивизиона Польши.

Товарищеский матч. 28 января

Ворскла – Лодзь – 0:0