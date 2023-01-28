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Товарищеские матчи
Ворскла
28.01.2023, FT 0 : 0
Лодзь
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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 17:48 |
349
0

Ворскла расписала мировую с лидером второго дивизиона Польши

Полтавская команда сыграла вничью с ФК «Лодзь»

28 января 2023, 17:48 |
349
0
Ворскла расписала мировую с лидером второго дивизиона Польши
Telegram. Evrenseki Spor Stadyumu

В субботу, 28 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и польским клубом «Лодзь». Игра завершилась со счетом 0:0.

Для украинской команды этот матч стал третьим контрольным поединком в 2023 году. Сейчас «Ворскла» проводит сборы в Турции. Предыдущие две игры полтавчане проиграли.

Интересно, что «Лодзь» является лидером второго дивизиона Польши.

Товарищеский матч. 28 января

Ворскла – Лодзь – 0:0

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Источник Sport.ua
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