Украина. Премьер лига28 января 2023, 11:42 |
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Ворскла – Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
28 января 2023, 11:42 |
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Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является «Лодзь» из Польши. Начало матча – 28 января в 14:30 по Киеву.
Ворскла – Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом матча.
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