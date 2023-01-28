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Ворскла
28.01.2023 14:30 - : -
Лодзь
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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 11:42 |
79
0

Ворскла – Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

28 января 2023, 11:42 |
79
0
Ворскла – Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является «Лодзь» из Польши. Начало матча – 28 января в 14:30 по Киеву.

Ворскла – Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

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Источник Sport.ua
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