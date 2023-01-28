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Англия
28 января 2023, 13:50 | Обновлено 28 января 2023, 13:56
87
0

Ферлан Менди может пропустить первый матч Реала с Ливерпулем из-за травмы

27-летний француз получил повреждение подколенного сухожилия

28 января 2023, 13:50 | Обновлено 28 января 2023, 13:56
87
0
Ферлан Менди может пропустить первый матч Реала с Ливерпулем из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Левый защитник «Реала» Ферлан Менди может пропустить около месяца из-за травмы.

27-летний француз в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» (3:1) получил повреждение подколенного сухожилия.

Футболист точно пропустит ближайший матч Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» и также может не успеть восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 21 февраля.

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Ферлан Менди Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов
Источник AS
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