Англия28 января 2023, 13:50 | Обновлено 28 января 2023, 13:56
87
0
Ферлан Менди может пропустить первый матч Реала с Ливерпулем из-за травмы
27-летний француз получил повреждение подколенного сухожилия
28 января 2023, 13:50 | Обновлено 28 января 2023, 13:56
87
0
Левый защитник «Реала» Ферлан Менди может пропустить около месяца из-за травмы.
27-летний француз в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» (3:1) получил повреждение подколенного сухожилия.
Футболист точно пропустит ближайший матч Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» и также может не успеть восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 21 февраля.
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