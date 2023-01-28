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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 11:39 | Обновлено 28 января 2023, 13:06
2205
0

Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете

Речь идет о совершенно небольшой сумме, на фоне той, в которую оценивается вингер

28 января 2023, 11:39 | Обновлено 28 января 2023, 13:06
2205
0
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Instagram. Тете

Английский «Лестер» планирует в ближайшее время совершить трансфер 22-летнего вингера «Шахтера» Тете, выступающего на правах аренды за «Лион».

«Лисы» подали предложение о выкупе бразильца у «горняков» за 3 миллиона фунтов (3,4 миллиона евро).

Также опцию на выкуп Тете имеет «Лион», но пока непонятно, пожелает ли французский клуб ею воспользоваться, или же не будет препятствовать торгам «Лестера».

Помимо «лис» интерес к Тете в Англии приписывают «Ноттингем Форест» и «Эвертону».

Ранее сообщалось, что Тете сможет без проблем расторгнуть аренду в «Лионе», если получит возможность перейти в другой клуб на правах полноценного трансфера.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Тете в 25 миллионов евро.

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Источник Daily Mail
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