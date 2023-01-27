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  4. Романо: Тете близок к переходу в Лестер
Англия
27 января 2023, 14:10 | Обновлено 27 января 2023, 14:14
1283
5

Романо: Тете близок к переходу в Лестер

Экс-игрок «Шахтера» может продолжить карьеру в АПЛ

27 января 2023, 14:10 | Обновлено 27 января 2023, 14:14
1283
5
Романо: Тете близок к переходу в Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Клуб АПЛ «Лестер» находится на продвинутой стадии переговоров по поводу трансфера вингера «Лиона» Тете. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, обсуждения трансфера сейчас находятся на финальной стадии. Ранее интерес к Тете также проявлял «Лидс», но для этого клуба приоритетной целью на трансферном рынке является Вестон Маккенни из «Ювентуса».

В нынешнем сезоне на счету Тете 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах за «Лион» во всех турнирах. 22-летний бразилец выступает за «Лион» на правах аренды до конца текущего сезона. Права на Тете принадлежат донецкому «Шахтеру», контракт с которым рассчитан до конца 2023 года.

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Тете Шахтер Донецк Лестер Лион трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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Gargantua
удивительное преображение произошло с ним после ухода из Шахтера
действительно хорошо заиграл во Франции
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+1
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romanchik.8409
Вже виправили...Хоча і Вона підходить 
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0
Хутин Пуйло
Він/вона змінила стать?
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0
romanchik.8409
Яка Вона ця Тете...Близька вже
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0
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