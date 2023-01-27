Романо: Тете близок к переходу в Лестер

Клуб АПЛ «Лестер» находится на продвинутой стадии переговоров по поводу трансфера вингера «Лиона» Тете. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, обсуждения трансфера сейчас находятся на финальной стадии. Ранее интерес к Тете также проявлял «Лидс», но для этого клуба приоритетной целью на трансферном рынке является Вестон Маккенни из «Ювентуса».

В нынешнем сезоне на счету Тете 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах за «Лион» во всех турнирах. 22-летний бразилец выступает за «Лион» на правах аренды до конца текущего сезона. Права на Тете принадлежат донецкому «Шахтеру», контракт с которым рассчитан до конца 2023 года.