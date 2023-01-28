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  4. Тете может расторгнуть аренду в Лионе, если найдет новый клуб
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 10:48 |
303
0

Тете может расторгнуть аренду в Лионе, если найдет новый клуб

Бразильца «Шахтера» ныне активно сватают на Туманный Альбион

28 января 2023, 10:48 |
303
0
Тете может расторгнуть аренду в Лионе, если найдет новый клуб
ФК Лион. Тете

22-летний бразильский вингер «Шахтера» Тете, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Лион», может вскоре обрести новый клуб в Англии.

Интерес к Тете приписывают «Лестеру» и «Лидсу», причем именно «лисы» называются фаворитами в трансферной борьбе за футболиста.

В случае достижения договоренности о полноценном трансфере в другой клуб, Тете сможет без проблем расторгнуть свой арендный договор с «Лионом», так как соответствующая опция была заложена в него изначально.

Напомним, контракт Тете с «Шахтером» рассчитан до конца нынешнего года.

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Источник L'Equipe
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