Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем

Переговоры между «Ливерпулем» и Роберто Фирмино по поводу нового контракта находятся на финальной стадии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Текущее соглашение истекает в конце сезона. Новое будет рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на год.

В нынешнем сезоне на счету Фирмино 9 голов и 4 ассиста в 21 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. 31-летний бразилец выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.

Ранее сообщалось об интересе к Фирмино со стороны «Интера».