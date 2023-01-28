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  4. Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем
Англия
28 января 2023, 11:06 |
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0

Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем

Переговоры находятся на финальной стадии

28 января 2023, 11:06 |
76
0
Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Переговоры между «Ливерпулем» и Роберто Фирмино по поводу нового контракта находятся на финальной стадии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Текущее соглашение истекает в конце сезона. Новое будет рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на год.

В нынешнем сезоне на счету Фирмино 9 голов и 4 ассиста в 21 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. 31-летний бразилец выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.

Ранее сообщалось об интересе к Фирмино со стороны «Интера».

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Роберто Фирмино Ливерпуль Николо Скира продление контракта
Источник Николо Скира
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