Англия28 января 2023, 11:06 |
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Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем
Переговоры находятся на финальной стадии
28 января 2023, 11:06 |
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Переговоры между «Ливерпулем» и Роберто Фирмино по поводу нового контракта находятся на финальной стадии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Текущее соглашение истекает в конце сезона. Новое будет рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на год.
В нынешнем сезоне на счету Фирмино 9 голов и 4 ассиста в 21 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. 31-летний бразилец выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
Ранее сообщалось об интересе к Фирмино со стороны «Интера».
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