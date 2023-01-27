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Англия
27 января 2023, 19:19 | Обновлено 27 января 2023, 19:24
607
0

Интер может бесплатно подписать Фирмино

Форвард «Ливерпуля» летом станет свободным агентом

27 января 2023, 19:19 | Обновлено 27 января 2023, 19:24
607
0
Интер может бесплатно подписать Фирмино
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Ромелу Лукаку, права на которого до сих пор принадлежат «Челси», может покинуть «Интер» по завершению сезона. Ситуация вынуждает миланский клуб изучать рынок нападающих.

«Нерадзурри» держат на радаре форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Бразилец до сих пор не продлил контракт, и в теории летом его можно будет подписать бесплатно.

Для перехода в «Интер» Роберто Фирмино должен будет согласиться на сокращение заработной платы. Миланский клуб не сможет платить бразильцу 10 миллионов евро. Именно столько Фирмино зарабатывает сейчас в Англии.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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