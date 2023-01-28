Натан АКЕ: «Арсенал очень силен, но мы не дрогнули»
Игрок «Ман Сити» – о победе над «Арсеналом»
Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал исход матча Кубка Англии с «Арсеналом», в котором его гол оказался единственным победным для горожан – 1:0.
«Во втором тайме мы играли чуть лучше и показали более-менее свой футбол. Было тяжело, они прессинговали высоко, и нам приходилось использовать Эрлинга [Холанда в отборе] чаще, чем обычно. «Арсенал» очень силен, но мы не дрогнули и не пропустили.
Здорово, что мы победили. Особенно после тяжелого периода, хотя два предыдущих матча мы выиграли. Хорошо, что продолжили в том же духе. Это дает нам уверенность перед следующей игрой.
Спасибо Джеку [Грилишу] за пас. Я впервые забил правой ногой, чему очень рад», – рассказал Аке.
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