Натан АКЕ: «Арсенал очень силен, но мы не дрогнули»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал исход матча Кубка Англии с «Арсеналом», в котором его гол оказался единственным победным для горожан – 1:0.

«Во втором тайме мы играли чуть лучше и показали более-менее свой футбол. Было тяжело, они прессинговали высоко, и нам приходилось использовать Эрлинга [Холанда в отборе] чаще, чем обычно. «Арсенал» очень силен, но мы не дрогнули и не пропустили.

Здорово, что мы победили. Особенно после тяжелого периода, хотя два предыдущих матча мы выиграли. Хорошо, что продолжили в том же духе. Это дает нам уверенность перед следующей игрой.

Спасибо Джеку [Грилишу] за пас. Я впервые забил правой ногой, чему очень рад», – рассказал Аке.