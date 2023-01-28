Динамо Киев – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 января, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» проведет второй контрольный поединок. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет словенский клуб «Марибор».

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Марибор».