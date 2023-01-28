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Украина. Премьер лига28 января 2023, 03:13 | Обновлено 28 января 2023, 03:16
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Динамо Киев – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй спарринг киевлян на сборе в Турции
28 января 2023, 03:13 | Обновлено 28 января 2023, 03:16
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В субботу, 28 января, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» проведет второй контрольный поединок. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет словенский клуб «Марибор».
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Марибор».
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