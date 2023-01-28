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Англия
28 января 2023, 01:49 | Обновлено 28 января 2023, 01:52
180
0

Микель АРТЕТА: «Я очень разочарован»

Испанский специалист – о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити»

28 января 2023, 01:49 | Обновлено 28 января 2023, 01:52
180
0
Микель АРТЕТА: «Я очень разочарован»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от игры Кубка Англии с «Манчестер Сити», в которой его подопечные уступили со счетом 0:1 и завершили борьбу за трофей.

«Очень разочарован. Я думаю, что мы могли бы получить гораздо больше от игры. Момент решил ход игры. Но это была напряженная игра, а одно действие изменило все. Думаю, что мы могли бы справиться в моменте гораздо лучше с точки зрения нашей дисциплины, когда мяч был в штрафной.

У нас были серьезные ситуации в игре, но мы не воспользовались ими. Мы можем взять много положительных моментов. Считаю, что обыграть эту команду действительно сложно, но мы боролись с ними на равных.

В важные моменты и в важных матчах это имеет решающее значение. Вот так можно выиграть эти игры», – рассказал Артета.

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Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал Кубок Англии по футболу
Источник BBC
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