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Чемпионат Франции
Лорьян
27.01.2023, FT 2 : 1
Ренн
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Франция
28 января 2023, 00:59 | Обновлено 28 января 2023, 01:17
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ВИДЕО. Соперник Шахтера в Лиге Европы проиграл Бретонское дерби во Франции

В матче 20-го тура Лиги 1 «Лорьян» выиграл у «Ренна» со счетом 2:1

28 января 2023, 00:59 | Обновлено 28 января 2023, 01:17
92
0
ВИДЕО. Соперник Шахтера в Лиге Европы проиграл Бретонское дерби во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лорьян» выиграл у «Ренна» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принесли голы, которые забили Монтассар Талби и Тео Ле Бри. Гости ответили одним голом: отличился Флавьен Тэ.

«Лорьян» набрал 35 очков (6-е место). «Ренн» идет 5-м (37 очков), эта команда является соперником «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига 1. 20-й тур, 27 января

Лорьян – Ренн – 2:1

Голы: Талби, 13, Ле Бри, 31 – Тэ, 73.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Флавьен Тэ (Ренн).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Ле Бри (Лорьян).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Монтассар Тальби (Лорьян).
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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Ренн Лорьян видео голов и обзор Монтассар Талби Тео Ле Бри Флавьен Тэ
Источник Sport.ua
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