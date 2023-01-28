Франция28 января 2023, 00:59 | Обновлено 28 января 2023, 01:17
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ВИДЕО. Соперник Шахтера в Лиге Европы проиграл Бретонское дерби во Франции
В матче 20-го тура Лиги 1 «Лорьян» выиграл у «Ренна» со счетом 2:1
28 января 2023, 00:59 | Обновлено 28 января 2023, 01:17
92
0
В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лорьян» выиграл у «Ренна» со счетом 2:1.
Победу хозяевам поля принесли голы, которые забили Монтассар Талби и Тео Ле Бри. Гости ответили одним голом: отличился Флавьен Тэ.
«Лорьян» набрал 35 очков (6-е место). «Ренн» идет 5-м (37 очков), эта команда является соперником «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы.
Лига 1. 20-й тур, 27 января
Лорьян – Ренн – 2:1
Голы: Талби, 13, Ле Бри, 31 – Тэ, 73.
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Флавьен Тэ (Ренн).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Ле Бри (Лорьян).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Монтассар Тальби (Лорьян).
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