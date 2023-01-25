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Чемпионат Франции
Лорьян
27.01.2023 22:00 - : -
Ренн
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Франция
25 января 2023, 16:45 |
62
0

Лорьян – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 27 января в 22:00 по Киеву

25 января 2023, 16:45 |
62
0
Лорьян – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

27 января на «Стад дю Мустуар» пройдет матч 20-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лорьян» встретится с «Ренном». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Лорьян

Команда в свое время, в 2002-м году, смог выйти в оба кубковых финалов, и 1 из них смог выиграть. Но все-таки «мерлузовые» не относятся к сильным коллективам, и, даже когда играют в Лиге 1, то ведут там борьбу за выживание. В прошлом сезоне они финишировали на 16-м месте. На этом фоне сейчас подопечные Реджиса ле Бри заметно прибавили. Осенью и вовсе было 6 побед кряду, что позволили подняться в зону еврокубков. Потом, правда, уже с середины октября, пошел заметный спад. Выиграть получилось только однажды, в начале января у скромного «Анжера» - понятно, что «Лорьян» постепенно падал в турнирной таблице. После 1-3 с «Марселем» уже откатились за зону еврокубков. В кубке «Бастию» тоже не обыграли в игровое время, но все же прошли в пенальти.

Ренн

Клуб тоже пострадал от «Марселя». 20-го января за счет единственного гола Гендузи «Олимпик» дома смог выбить «красно-черных» из кубка страны. Но таким образом Брюно Женезьо и его подопечные избавились от еще 1 нагрузки, ведь у них и так хватает куда тратить силы. Французы привычно прошли групповой раунд в Лиге Европы, и в феврале их ждет противостояние в 1-м раунде плей-офф с донецким «Шахтером». Но при этом еще и хочется привычно побороться за максимальные цели в Лиге 1 Франции. В прошлом сезоне там за счет дополнительных показателей выиграли спор за 4-е место у «Ниццы». А сейчас пока что по тому же принципу уступают «Монако», но, конечно же, «красно-черные» намерены выбраться на 3-ю, «лигочемпионовскую» позицию. Мешает то, что, стабильно побеждая дома, на выезде сначала была ничья с «Лиллем», а потом и вовсе пара поражений.

Статистика личных встреч

У «Ренна» было 3 победы кряду. Но в августе «Лорьян» ухитрился за счет единственного автогола Теата выиграл на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша от «Ренна», и согласиться с ними. Рекомендуем поставить на это - гости выиграют с коэффициентом - 1,93 по Parimatch.

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Лорьян Ренн прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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