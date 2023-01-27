В субботу, 28 января, в Кремоне на стадионе «Джованни Дзини» состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Кремонезе» и миланский «Интер». Стартовый свисток арбитра Маурицио Мариани из Априлии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Кремонезе



Коллективы из маленьких городков с населением в 70 тыс. человек достаточно редко получают особое внимание в современном итальянском футболе, несмотря на то, что их история запросто может насчитывать более сотни лет. В контексте «Кремонезе» эта проблема чувствуется достаточно остро, так как только болельщики со внушительным стажем могут помнить выступления этой команды в сезоне-1995/96, который тогда стал последним перед длительной паузой участия в «элите» для «тигров». Казалось, что команда из Ломбардии и вовсе может пропасть с радаров, однако стремительный рывок имени Фабио Пеккьи вновь привел ее в Серию A.

Привел, по всей видимости, для того, чтобы уже в конце текущей кампании устроить движение в обратном направлении. Предельно скромный бюджет и собранный на скорую руку состав из, преимущественно, арендованных футболистов, не оставляет особого пространства для мечтаний. Опытный Массимилиано Альвини, который принял команду перед переходом в «элиту», продержался в должности до середины января, после чего оставил клуб с восьмью очками и отсутствием побед на последней строчке турнирной таблицы. Еще более опытный Давиде Баллардини как раз матчем против «Интера» будет отмечать две недели работы в клубе, но ему откровенно не позавидуешь в таких реалиях. Впрочем, ничья против «Болоньи» (1:1), добытая с первой попытки, тоже дорого стоит.

Интер



Миланский «Интер» тем временем решает куда более серьезные задачи в турнирной таблице и через месяц перейдет в режим мечтателей перед возобновлением Лиги чемпионов УЕФА матчем плей-офф против португальского «Порту». Пока этот ответственный день не наступил, у подопечных Симоне Индзаги есть еще немного времени для того, чтобы решить свои насущные проблемы в турнирной таблице. Благо, с учетом самоустранения из борьбы за скудетто туринского «Ювентуса», задачи бывших конкурентов «зебр» становятся значительно легче.

Но даже в таких условиях «нерадзурри» все равно умудряются уступать соперникам откровенно средней руки. Вслед за разгромной победой над «Миланом» в матче за Суперкубок Италии, «Интер» минимально уступил на своем поле «Эмполи» уже в чемпионате (0:1), что существенно ухудшило настроение болельщиков команды, так как римские «Лацио» и «Рома», постоянно находящиеся где-то по соседству, свои очки не теряли. Как итог, «Интер» открывает второй круг чемпионата, находясь в зоне Лиги чемпионов, однако в любой момент его могут оттуда вышвырнуть настырные конкуренты. Команда Индзаги до предыдущей игры не проигрывала с начала ноября, поэтому должна возвращаться на победные рельсы.

Ориентировочные составы



«Кремонезе»: Карнесекки – Феррари, Кирикеш, Бьянкетти – Валери, Мейте, Кастаньетти, Бенасси, Серникола – Чиофани, Окереке.

«Интер»: Онана – Бастони, Ачерби, Шкриниар – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Гальярдини, Думфрис – Джеко, Мартинес.

Не сыграют: Ачелла, Пикель, Раду, Дессер – Дальберт, Барелла, Шкриниар, Брозович, Ханданович.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости имеют достаточно шансов на успех. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Интер» (-1.5) с коэффициентом 2.37 по линии Parimatch.

28 января, суббота