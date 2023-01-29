Чемпионат Италии. Победы Интера и Аталанты, суперкамбэк Торино

В субботу состоялись три матча 20 тура итальянской Серии А.

Миланский «Интер» на выезде одолел «Кремонезе» и поднялся на второе место турнирной таблицы. «Торино» вырвал ничью у «Эмполи», забив два гола в концовке поединка. «Аталанта» на своем поле уверенно разобралась с «Сампдорией».

Эмполи – Торино – 2:2

Голы: Луперто (37), Марин (69) – Риччи (82), Санабрия (85)

Аталанта – Сампдория – 2:0

Голы: Меле (42), Лукман (57)

Кремонезе – Интер – 1:2

Голы: Окереке (11) – Л.Мартинес (21, 65)

Кремонезе: Карнезекки, Васкес, Кирикеш, Бьянкетти (Буонаюто 67), Валери, Серникола, Мейте, Кастаньетти (Афена-Гьян 60), Бенасси, Чиофани (Дессерс 60), Окереке (Дзанимаккья 72)

Интер: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко (Гозенс 67), Думфрис, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани 66), Гальярдини, Джеко (Лукаку 77), Мартинес (Корреа 77)